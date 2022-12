Kluczowy ruch Barcelony ws. "Lewego"! Polak uniknął "nieodwracalnej szkody"

W piątek FC Barcelona poinformowała jednak, że reprezentant Polski będzie mógł zgrać w derbach, bowiem jego zawieszenie zostało "zamrożone" Wcale nie oznacza to zmniejszenia bądź całkowitego zniesienia kary, która może zostać po prostu przesunięta w czasie.

Robert Lewandowski może zagrać z Espanyolem. "Kluczowy ruch działu prawnego FC Barcelona"

Sprawie przyjrzało się dokładnie "Mundo Deportivo". Hiszpańscy dziennikarze stwierdzili, że zastosowanie środka zapobiegawczego przeciwko decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie jest umotywowane poważnym argumentem. Sąd do spraw spornych w Madrycie chciał uniknąć wyrządzenia "nieodwracalnej szkody" do jakiej doszłoby w przypadku zniesienia kary dla Roberta Lewandowskiego przez TAS już po pauzie Polaka w meczu z Espanyolem.

Kluczowe były ruchy działu prawnego FC Barcelona, który widząc okazję, w czwartek zwrócił się do wspomnianego już sądu w Madrycie, a w piątek otrzymał pozytywny dla siebie werdykt .