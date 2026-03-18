Kluczowy mecz Barcelony, nagle ogłoszenie ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już tylko nieco ponad godzina pozostała do rozpoczęcia spotkania FC Barcelona - Newcastle w ramach rewanżowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie dość nieoczekiwanie zakończyło się remisem 1:1. Z tego względu, jeśli ekipa Hansiego Flicka chce awansować dalej musi wygrać. I to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Do tego będzie mu potrzebny możliwie najmocniejszy skład. Jak się okazuje, w nim zobaczymy Roberta Lewandowskiego.

Piłka nożna: Robert Lewandowski w podstawowym składzie na Newcastle
Robert Lewandowski i Hansi FlickGrzegorz Wajda/REPORTER, IMAGO/Maciej Rogowski/Imago Sport and News/East NewsEast News

Po zeszłotygodniowym remisie w Anglii z Newcastle 1:1 w ramach pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona kilka dni później zaprezentowała się kapitalnie. Bez większych problemów pokonała aż 5:2 Sevillę na Camp Nou i utrzymała swoją czteropunktową przewagę nad drugim Realem Madryt w tabeli LaLiga. Kapitalnie zagrał wówczas Raphinha, który strzelił aż trzy gole.

Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, jednakże jego występ był zdecydowanie poniżej oczekiwań. Co więcej, napastnik od blisko trzech tygodni nie strzelił żadnego gola. Z tego względu pod znakiem zapytania stanął jego występ w środowym meczu rewanżowym z przedstawicielem Premier League.

Mundial

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Hiszpańskie media w zdecydowanej większości wskazywały, że 37-latek nie powinien rozpocząć spotkania od pierwszego gwizdka. Zdaniem tamtejszych źródeł Hansi Flick miał postawić na Ferrana Torresa. Mówiło się również o ewentualnym wystawieniu Daniego Olmo w roli popularnej "fałszywej dziewiątki".

    Poza tym pewnego miejsca w składzie miało być aż dziesięciu zawodników na pozostałych pozycjach. Potwierdzenie nadeszło na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

    Barcelona nadała komunikat, Lewandowski w składzie

    Całą podstawową "11" klub przekazał za pośrednictwem oficjalnego komunikatu. Jak się okazało, Niemiec postanowił, że nasz zawodnik rozpocznie rywalizację z Newcastle od pierwszego gwizdka. Reszta składu natomiast nie powinna zbytnio dziwić.

    Reprezentacja

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      W bramce stanie Joan Garcia, natomiast listę obrony stworzą Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi i Eric Garcia. W pomocy ujrzymy Marc Bernal, Pedri i Fermin Lopez. W ataku poza polskim napastnikiem zagrają Lamine Yamal, Raphinha.

      Skład Barcelony na mecz z Newcastle:

      J. Garcia - Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, E. Garcia - Bernal, Pedri, Fermin Lopez - Raphinha, Yamal, Lewandowski.

      Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Reprezentacja

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
      Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja