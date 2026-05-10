Kluczowe wieści ws. Lewandowskiego przed "Klasykiem". Hiszpanie niemal jednogłośni, oto "wyrok"

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

10 maja FC Barcelona może przypieczętować długo wyczekiwany sukces - mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się tego dnia ze swoimi odwiecznymi rywalami - Realem Madryt. Wygrana "Dumy Katalonii" oznaczać będzie automatyczne uzyskanie tytułu mistrzowskiego. Czy bohaterem tego spektaklu będzie Robert Lewandowski? Hiszpanie udzielili na ten temat bardzo konkretnej odpowiedzi.

Robert Lewandowski w barwach Barcelony
Robert LewandowskiIon Alcoba BeitiaGetty Images

Przed nami długo wyczekiwane spotkanie, które polaryzuje niemalże cały świat piłkarski - El Clasico. Dla Barcelony będzie to mecz niezwykłej wagi. W przypadku pokonania "Królewskich", podopieczni Hansiego Flicka staną się bowiem pełnoprawnymi mistrzami Hiszpanii. Co więcej, mogą tego dokonać przed własną publicznością. Ich motywacja będzie więc podwójna.

Na papierze, piłkarze z Katalonii wydają się faworytami tego meczu. W szatni ich odwiecznych rywali nie dzieje się bowiem zbyt dobrze. Napięta atmosfera może mieć zatem spore przełożenie na boiskową prezencję graczy z Madrytu. Real przez lata udowodnił jednak, że w tego typu spotkaniach potrafi wejść na niespotykane poziomy zaciętości. Zdecydowanie nie należy więc skreślać żadnej ze stron niedzielnego pojedynku.

Hiszpanie przekazali wieści ws. Lewandowskiego. Są niemal jednogłośni

Na zapoznanie się z oficjalnymi składami, wystawionymi w ramach tego arcyważnego meczu, przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka godzin. Hiszpańskie media postanowiły jednak przedstawić swoją koncepcję wyjściowych jedenastek obydwu zespołów.

Zapewne wielu kibiców z kraju nad Wisłą zastanawia się, czy podczas majowego "El Clasico" będziemy mogli obserwować poczynania Roberta Lewandowskiego. W tej kwestii dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego dostarczają nam jasnej i bardzo zadowalającej odpowiedzi.

Zdaniem ekspertów portalu "Mundo Deportivo", snajper z kraju nad Wisłą zagości bowiem w wyjściowej jedenastce ekipy niemieckiego szkoleniowca. Podobnego zdania są również żurnaliści portalu "MARCA" oraz "Sport". Ze schematu wyłamali się jedynie dziennikarze "ASA". W ich wizji rolę podstawowej "9" katalońskiej ekipy pełnić będzie tego dnia Ferran Torres.

Powyższe prognozy z pewnością ucieszą licznych fanów talentu Lewandowskiego. Nie wiadomo bowiem, czy nie są to jego ostatnie tygodnie w barwach Barcelony. Wciąż nie podjął on oficjalnej decyzji ws. ewentualnego przedłużenia umowy, która wygasa w czerwcu bieżącego roku.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Realem Madryt:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Fermin Lopez

"MARCA": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Fermin Lopez, Robert Lewandowski

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Fermin Lopez, Ferran Torres

Zobacz również:

Vinicius Junior (Real Madryt) i Lamine Yamal (FC Barcelona) podczas El Clasico
La Liga

FC Barcelona - Real Madryt. O której El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z logiem Spotify unosi ręce w górę z wyrazem emocji na twarzy, mając zabandażowaną prawą dłoń.
Ronert LewandowskiJOSE BRETONEast News
Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News
Piłkarze Realu Madryt z medalami na szyjach idą po murawie po zakończonym meczu, w tle rozmyta grupa zawodników i kibiców.
Real Madryt w tym sezonie ogląda plecy BarcelonyISMAEL ADNAN YAQOOBAFP
Espanyol Barcelona - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja