Kluczowe wieści ws. Lewandowskiego przed "Klasykiem". Hiszpanie niemal jednogłośni, oto "wyrok"

Przed nami długo wyczekiwane spotkanie, które polaryzuje niemalże cały świat piłkarski - El Clasico. Dla Barcelony będzie to mecz niezwykłej wagi. W przypadku pokonania "Królewskich", podopieczni Hansiego Flicka staną się bowiem pełnoprawnymi mistrzami Hiszpanii. Co więcej, mogą tego dokonać przed własną publicznością. Ich motywacja będzie więc podwójna.

Na papierze, piłkarze z Katalonii wydają się faworytami tego meczu. W szatni ich odwiecznych rywali nie dzieje się bowiem zbyt dobrze. Napięta atmosfera może mieć zatem spore przełożenie na boiskową prezencję graczy z Madrytu. Real przez lata udowodnił jednak, że w tego typu spotkaniach potrafi wejść na niespotykane poziomy zaciętości. Zdecydowanie nie należy więc skreślać żadnej ze stron niedzielnego pojedynku.

Na zapoznanie się z oficjalnymi składami, wystawionymi w ramach tego arcyważnego meczu, przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka godzin. Hiszpańskie media postanowiły jednak przedstawić swoją koncepcję wyjściowych jedenastek obydwu zespołów.

Zapewne wielu kibiców z kraju nad Wisłą zastanawia się, czy podczas majowego "El Clasico" będziemy mogli obserwować poczynania Roberta Lewandowskiego. W tej kwestii dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego dostarczają nam jasnej i bardzo zadowalającej odpowiedzi.

Zdaniem ekspertów portalu "Mundo Deportivo", snajper z kraju nad Wisłą zagości bowiem w wyjściowej jedenastce ekipy niemieckiego szkoleniowca. Podobnego zdania są również żurnaliści portalu "MARCA" oraz "Sport". Ze schematu wyłamali się jedynie dziennikarze "ASA". W ich wizji rolę podstawowej "9" katalońskiej ekipy pełnić będzie tego dnia Ferran Torres.

Powyższe prognozy z pewnością ucieszą licznych fanów talentu Lewandowskiego. Nie wiadomo bowiem, czy nie są to jego ostatnie tygodnie w barwach Barcelony. Wciąż nie podjął on oficjalnej decyzji ws. ewentualnego przedłużenia umowy, która wygasa w czerwcu bieżącego roku.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Realem Madryt:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Fermin Lopez

"MARCA": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Fermin Lopez, Robert Lewandowski

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Fermin Lopez, Ferran Torres

