Kluczowe wieści ws. Lewandowskiego przed "Klasykiem". Hiszpanie niemal jednogłośni, oto "wyrok"
10 maja FC Barcelona może przypieczętować długo wyczekiwany sukces - mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się tego dnia ze swoimi odwiecznymi rywalami - Realem Madryt. Wygrana "Dumy Katalonii" oznaczać będzie automatyczne uzyskanie tytułu mistrzowskiego. Czy bohaterem tego spektaklu będzie Robert Lewandowski? Hiszpanie udzielili na ten temat bardzo konkretnej odpowiedzi.
Przed nami długo wyczekiwane spotkanie, które polaryzuje niemalże cały świat piłkarski - El Clasico. Dla Barcelony będzie to mecz niezwykłej wagi. W przypadku pokonania "Królewskich", podopieczni Hansiego Flicka staną się bowiem pełnoprawnymi mistrzami Hiszpanii. Co więcej, mogą tego dokonać przed własną publicznością. Ich motywacja będzie więc podwójna.
Na papierze, piłkarze z Katalonii wydają się faworytami tego meczu. W szatni ich odwiecznych rywali nie dzieje się bowiem zbyt dobrze. Napięta atmosfera może mieć zatem spore przełożenie na boiskową prezencję graczy z Madrytu. Real przez lata udowodnił jednak, że w tego typu spotkaniach potrafi wejść na niespotykane poziomy zaciętości. Zdecydowanie nie należy więc skreślać żadnej ze stron niedzielnego pojedynku.
Hiszpanie przekazali wieści ws. Lewandowskiego. Są niemal jednogłośni
Na zapoznanie się z oficjalnymi składami, wystawionymi w ramach tego arcyważnego meczu, przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka godzin. Hiszpańskie media postanowiły jednak przedstawić swoją koncepcję wyjściowych jedenastek obydwu zespołów.
Zapewne wielu kibiców z kraju nad Wisłą zastanawia się, czy podczas majowego "El Clasico" będziemy mogli obserwować poczynania Roberta Lewandowskiego. W tej kwestii dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego dostarczają nam jasnej i bardzo zadowalającej odpowiedzi.
Zdaniem ekspertów portalu "Mundo Deportivo", snajper z kraju nad Wisłą zagości bowiem w wyjściowej jedenastce ekipy niemieckiego szkoleniowca. Podobnego zdania są również żurnaliści portalu "MARCA" oraz "Sport". Ze schematu wyłamali się jedynie dziennikarze "ASA". W ich wizji rolę podstawowej "9" katalońskiej ekipy pełnić będzie tego dnia Ferran Torres.
Powyższe prognozy z pewnością ucieszą licznych fanów talentu Lewandowskiego. Nie wiadomo bowiem, czy nie są to jego ostatnie tygodnie w barwach Barcelony. Wciąż nie podjął on oficjalnej decyzji ws. ewentualnego przedłużenia umowy, która wygasa w czerwcu bieżącego roku.
Przewidywane składy Barcelony na mecz z Realem Madryt:
"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Fermin Lopez
"MARCA": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski
"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Fermin Lopez, Robert Lewandowski
"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Roony Bardghji, Fermin Lopez, Ferran Torres