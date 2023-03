Kluczowe wieści w sprawie Lewandowskiego! Hiszpanie ujawniają

Z Hiszpanii dochodzą do nas pozytywne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnim czasie zmagał się z urazem uda, przez co przegapił mecze z Realem Madryt oraz Valencią. Jak jednak poinformował kataloński dziennikarz Adria Albets, nasz rodak powinien być gotowy na kolejny mecz ligowy z Athletikiem Bilbao. To fantastyczna wiadomość przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.