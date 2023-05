Kluczowe wieści dla Lewandowskiego. Jest coraz bliżej, nie może być inaczej

Co jednak ważne, pewien ambitny cel ma wciąż do zrealizowania Robert Lewandowski - Polak chce bowiem już w swoim pierwszym sezonie w hiszpańskiej ekstraklasie zgarnąć Trofeo Pichichi, czyli wyróżnienie dla najlepszego strzelca. Każdy dzień przybliża " Lewego " do triumfu - a w piątkowe popołudnie w całym tym kontekście została odpalona prawdziwa medialna "bomba".

Real Madryt bez Benzemy przeciwko Sevilli. Francuz cierpi po derbach z Rayo

Na absencję Francuza zapowiadało się już od pewnego czasu - po meczu z Rayo Vallecano trzeba mu było bowiem założyć kilka szwów na stopie i wydawało się od początku jasne, że będzie on potrzebował dłuższej chwili na powrót do zdrowia. To zaś oznacza jedno...

Karim Benzema praktycznie wypada z rywalizacji o Trofeo Pichichi. Wielki triumf Lewandowskiego staje się faktem

Benzema to wicelider klasyfikacji strzelców w La Lidze - i był jak dotychczas jedynym futbolistą, który mógł jakkolwiek jeszcze zagrozić pozycji "Lewego", choć szanse na to były naprawdę niewielkie. Teraz zaś spadły one praktycznie do zera, bo uraz sprawia, że by myśleć o Trofeo Pichichi gracz "Los Merengues" musiałby w ostatniej potyczce sezonu strzelić sześć bramek i liczyć na to, że "RL9" już ani razu nie trafi do siatek przeciwników. Powiedzieć, że doszłoby wtedy do sportowego cudu - to jakby nic nie powiedzieć.