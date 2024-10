Kluczowe wieści dla Lewandowskiego. Gwiazdor oficjalnie wypada z El Clasico

El Clasico tuż za rogiem, kibice nie mogą się doczekać

Jeśli chodzi o Real Madryt, będzie to debiutancki Klasyk dla jednego z najważniejszych nabytków klubu w XXI wieku, czyli Kyliana Mbappe. Sami "Królewscy" mają sobie coś do udowodnienia po niemrawym początku sezonu. Tym bardziej, że FC Barcelona rośnie z każdym meczem, a niedawno odegnała swoje europejskie demony, wysoko pokonując Bayern Monachium (4:1). Podopieczni Hansiego Flicka pokazują wielką pewność siebie, a Lamine Yamal przed przyjazdem na Santiago Bernabeu zapowiedział, że wraz z kolegami chce udowodnić, że "Blaugrana" jest najlepsza na świecie. Zadaniem Carlo Ancelottiego będzie do tego nie dopuścić, a przecież ma ku temu narzędzia pierwszej klasy. Do optymalnej, bardzo wysokiej formy wrócił Vinicius, który we wtorek przeciwko Borussii Dortmund ustrzelił hat-tricka. 24-latek już w przeszłości nieraz okazywał się katem FC Barcelona.