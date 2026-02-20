Kluczowe chwile dla Lewandowskiego. "W Polsce przeszło to niezauważone"

Tomasz Ćwiąkała jest byłym komentatorem ligi hiszpańskiej w Eleven Sports i Canal Plus Sport, twórcą YouTubowego kanału prowadzonego pod swoim nazwiskiem. W skrócie - osobą, która o La Lidze wie wszystko. Z nami rozmawia o przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Barcelona potrzebuje Roberta Lewandowskiego

Przemysław Langier (Interia Sport): Gdybyś był prezydentem Barcelony, a do twojego gabinetu wszedłby Robert Lewandowski, co byś mu powiedział?

Tomasz Ćwiąkała (dziennikarz, ekspert od La Liga): - Że czas porozmawiać o jego przyszłości i że ten czas jest teraz. Najlepiej byłoby tę sprawę mieć już za sobą, by Barcelona wiedziała na czym stoi, bo nie ma co ukrywać, że jej sytuacja finansowa jest specyficzna. Za chwilę, 15 marca, będą wybory prezydenta klubu, natomiast w "kampanii" jest spokojnie o tyle, że Joan Laporta jest absolutnym pewniakiem do wygranej. To sprawia, że polityka transferowa Barcelony nie powinna zostać wywrócona do góry nogami. Jest to o tyle istotne, że jego rywal, Victor Font, zakomunikował wprost, że Deco nie będzie jego dyrektorem sportowym, ale wokół Laporty musiałby wydarzyć się jakiś absolutny kataklizm, by on tych wyborów nie wygrał. Ewentuanie na przykład Messi musiałby się opowiedzieć po stronie Fonta, by rywalizacja mogła skończyć się sensacją. W kontekście Lewandowskiego jest to o tyle istotne, że warto mimo wszystko o tym wspomnieć.

- Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem Barcelona w dalszym ciągu potrzebuje Roberta Lewandowskiego, z tą różnicą, że na preferencyjnych warunkach. Robert aktualnie dostaje sygnał od Hansiego Flicka, że nie jest już tak ważnym piłkarzem w Barcelonie jak wcześniej, więc chcąc pozostać w klubie, musi siłą rzeczy zgodzić się na umowę korzystną dla Barcy - czyli z jego punktu widzenia na niskie zarobki. Na pewno niższe, niż to, co ma obecnie, bo Barcelona aktualnie nie jest krezusem. Do tego dochodzi jeszcze taka kwestia, że Barca na tyle nieodpowiedzialnie prowadziła swoją politykę transferową w ostatnich kilkunastu miesiącach, że ona powinna zastanawiać się nie tylko nad tym, kto będzie jej napastnikiem w najbliższych latach, ale także jak dokonać innych wzmccnień, bo przydałby się środkowy obrońca i porządny defensywny pomocnik. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co robić z Marcusem Rashfordem - czy go kupować, czy nie. I gdyby to był klub zarządzany w normalny sposób, w normalnej sytuacji finansowej, to sprawa byłaby prosta: ściągasz stopera, dokładasz jakąś "szóstkę", kupujesz Rashforda, i siadasz do gadki z Lewandowskim. Ale gdy trzeba liczyć każde euro, sytuacja się komplikuje. I w kwestii "Lewego" sprowadza do tego, jak elastyczny Polak będzie przy negocjacjach.

Czyli gdyby Lewandowski był w finansowym zasięgu Barcelony, ty byś go nie puścił.

- Dokładnie. I to z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że to jest zawodnik, który w dalszym ciągu może Barcelonie wygrywać pojedyncze mecze. Nie wiem, czy on da radę w następnym sezonie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, czy będzie w stanie grać na takim poziomie intensywności, fizyczności itd. Osobiście myślę, że mimo wszystko tak, ale wiadomo, mówimy o piłkarzu, który zbliża się do czterdziestki, więc nie można być tego całkowicie pewnym. Druga sprawa to wpływ na młodych piłkarzy, który moim zdaniem jest bardzo dobry. I trzecia - Barcelona akurat na pozycji napastnika wygląda w tym momencie bardzo słabo, bo ani Robert Lewandowski, ani Ferran Torres nie grają na miarę oczekiwań. I jeśli w tym momencie potraktowałbyś Roberta Lewandowskiego nawet jako zawodnika na sztukę, to on i tak jest potrzebny. A ja wciąż uważam, że mimo wszystko Lewandowski nie jest piłkarzem na sztukę w Barcelonie, tylko piłkarzem, który może wygrać rywalizację z Ferranem Torresem.

Lewandowski jako rezerwowy

Na razie ją przegrywa.

- Ja odnoszę takie wrażenie, że jakby gdzieś w polskich mediach przeszło to trochę niezauważone. A mówimy o czymś, co odbyło w sumie w dość drastyczny sposób, z dnia na dzień. Robert Lewandowski przegrał rywalizację o miejsce na "dziewiątce" Barcelony i musi się wysilić, żeby tym podstawowym piłkarzem zostać. Jego ostatnie wejście na boisko w meczu z Gironą wyglądało, mówiąc wprost, fatalnie. Natomiast też nie można go postrzegać wyłącznie przez pryzmat takiej jednej zmiany, bo wciąż uważam, że to jest zawodnik, który może Barcelonie dużo dać. Wciąż ma w sobie bardzo wiele jakości. Gdyby Barcelona w tym momencie miała jakiegoś totalnego "kozaka" na pozycji numer 9 i do tego młodego piłkarza, który podgryza, to jeszcze można byłoby się zastanawiać. Ale tak nie jest, a taki klub jak Barcelona to powinien mieć minimum dwóch napastników w tym momencie. Prawdę mówiąc ma aktualnie dwóch, którzy na dziś nie spełniają oczekiwań, więc sytuacja jest specyficzna, ale logika każe mi sądzić, że FC Barcelona w dalszym ciągu po prostu potrzebuje Roberta Lewandowskiego.

Co do rywalizacji na pozycji napastnika, niedawno analizowałem pod kątem wydajności fizycznej Ferrana i Roberta. I wyszło, że Hiszpan pod kątem tych parametrów jest lepszy. Do tego dochodzi fakt, że Lewandowski młodszy już nie będzie. Nie jest trochę tak, że z miesiąca na miesiąc on będzie coraz mniej pasował do układanki, a bronić się będzie po prostu umiejętnościami w polu karnym, finalizacją, itp.?

- Tutaj jest kilka kwestii, bo Hansi Flick oczekuje od swoich piłkarzy dużej pracy w pressingu. W tym momencie ten pressing wygląda fatalnie - mam na myśli dwa ostatnie mecze. Natomiast Robert Lewandowski wbrew temu, co może sugerować jego wiek, nie jest piłkarzem, który w ogóle nie pracuje w pressingu. On jak na swój wiek pracuje - powiedziałbym - bardzo dużo. Tylko pytanie, czy on spełnia wymagania Hansiego Flicka, bo jestem przekonany, że Barcelona jest też klubem, który analizuje możliwości motoryczne piłkarzy, sprinty, wysoką intensywność, itd. I ja nie wiem, jakie dokładnie są parametry Roberta Lewandowskiego, ale tu akurat jestem przekonany, że one nie są jakieś dramatyczne. Tylko problem czasami polega na tym, że kiedy Robert Lewandowski wpada w słabą formę, to ta słaba forma na tym etapie kariery jest strasznie widoczna. Widać to po pojedynkach fizycznych, piłka się go nie słucha, nie zagrywa jej w odpowiednim tempie i zwyczajnie czasami tę grę jednak zwalnia. Natomiast to jest naturalna kolej rzeczy, która wynika z wieku.

I sprowadza się do tego, że Lewandowski na PESEL-e przegrywa z Torresem.

- Tyle, że ten piłkarz kompletnie mnie nie przekonuje. Powiem więcej - jestem bardzo rozczarowany Ferranem Torresem. Sądziłem, że kiedy wreszcie nadejdzie taki moment, gdy on faktycznie stanie się podstawową "dziewiątką" Barcelony, to będziemy widzieć "rekina" w ataku. Przecież ten zawodnik tyle opowiadał w przeróżnych wypowiedziach czy wpisach w mediach społecznościowych, jaką on ma mentalność rekina, sam się tak nazywał. I ja tego nie widzę. W ataku Barcelony stworzyło się błędne koło. Robert Lewandowski rozgrywa słaby mecz i kibice Barcelony myślą: "OK, to jest czas na Ferrana Torresa. Ferran wejdzie i każdemu pokaże". Ferran wchodzi, nie pokazuje nic. "No dobra, to czas przywrócić Lewandowskiego". Lewandowski wchodzi, gra tak sobie. Ferran wchodzi z ławki, strzela gola, jest w stanie wywalczyć miejsce w jedenastce i to się tak kręci. A tak naprawdę żaden z tych piłkarzy nie przekonuje.

- Dla mnie Ferran Torres na tym etapie kariery jest piłkarzem po prostu zbyt przezroczystym dla Barcelony i spokojnie może być alternatywą dla dziewiątki. Może być rezerwowym napastnikiem, bo to jest też piłkarz, który tak naprawdę teoretycznie może funkcjonować jako podwieszony napastnik, jako zawodnik grający na skrzydle. Przecież on jeszcze kiedyś w Valencii był właśnie prawoskrzydłowym. Ale dla mnie to po prostu nie jest piłkarz formatu Barcelony, jeśli chodzi o podstawową jedenastkę. I wydaje mi się, że mimo wszystko, gdyby Ferran Torres w tym momencie gwarantował jakość, gdyby nie przygasał podczas meczów, to podejrzewam, że w kontekście "Lewego" Barca miałaby mniejszy dylemat. A biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje, to uważam, że potrzebują i jednego, i drugiego. Mimo, że paradoksalnie ani jeden, ani drugi nie spełnia oczekiwań.

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lewandowski dobrze znosi nową rolę

Barca ma w ogóle jakieś alternatywy za Lewandowskiego? Kogoś na celowniku, kogo realnie może ściągnąć przy wszystkich swoich problemach, a kto profilowo będzie w stanie zastąpić Polaka?

- W kampanii prezydenckiej padają jakieś nazwiska typu Erling Haaland, ale to są mrzonki, tego nie ma sensu w ogóle traktować na serio. Natomiast jest jeden piłkarz, który moim zdaniem byłby idealnym kandydatem do gry w Barcelonie i który byłby wielką bombą transferową. To Julian Alvarez, który oczywiście ostatnie miesiące miał bardzo słabe, mniej więcej od listopada, gdy wpadł w gigantyczny dołek. Natomiast biorąc pod uwagę cały profil tego piłkarza, to on by tam pasował. Do tego na bazie statystyk Alvarez jest najciężej pracującym elitarnym napastnikiem na świecie. Ideał dla Flicka. Tyle, że Julian ma kontrakt z Atletico ważny jeszcze przez kilka lat. I go nie puści - musiałoby dojść do jakiegoś przewrotu, Alvarez musiałby się chyba zbuntować. A to jest zwyczajna fikcja, coś takiego w tym momencie się nie wydarzy. Dlatego wszystko sprowadza się do tego, że Barcelona będzie próbowała zachować status quo. Z Ferranem Torresem i Robertem Lewandowskim.

Lewandowski jest w stanie czymś jeszcze zaskoczyć? Zastanawiam się, czy jest jakiś element, który nie był decydujący przy transferze kilka lat temu, ale teraz na przykład zaczyna się ujawniać.

- Zaskoczyć to raczej nie, bo co miał do pokazania, to już pokazał, ale wydaje mi się, że na tym etapie kariery nie będzie już żadnego cudowania z jego pozycją na boisku i wydaje mi się, że "Lewy" też już po prostu ma tego świadomość. W kontekście pozycji Roberta Lewandowskiego, czy to w reprezentacji Polski, czy w Barcelonie, przetoczyły się liczne dyskusje. On lubił opuszczać pozycję numer dziewięć i niejednokrotnie sugerował, że jeśli nie dostaje piłek, to schodzi niżej, by poczuć z nią kontakt. Spodziewam się, że tego już nie będzie. No i jest jedna taka rzecz, której "Lewy" nigdy nie straci - kontakt z piłką w polu karnym. Pod tym względem oczywiście marnował czasem sytuacje, ale mimo wszystko wciąż jest piłkarzem elitarnym. A Ferranowi czasami zdarzają się po prostu takie pudła, jakie nie przystoją zawodnikowi w Barcelony.

Jak on w ogóle znosi fakt, że przegrywa rywalizację z Torresem?

- Jakkolwiek to zabrzmi: mega dobrze. Myślałem, że będzie bardziej kręcił nosem. A tego nie ma. Gdy grasz w Barcelonie, to analizowana każda mikrosekunda, którą spędzasz na ławce, na boisku, gdziekolwiek, w tunelu, w jakimkolwiek korytarzu. Żaden gest nie umknie. A ze strony Roberta Lewandowskiego ja nie przypominam sobie żadnych gestów, które mogłyby zostać zinterpretowane negatywnie - jako gesty sfrustrowanego gwiazdora, wręcz przeciwnie. Odnoszę wrażenie, że jest tak, jak "Lewy" ostatnio opowiadał w kilku wywiadach: że on stara się po prostu cieszyć tymi ostatnimi chwilami, bo być może to będą ostatnie chwile. I to naprawdę widać. Sprawia wrażenie piłkarza, który żyje tym klubem, który mocno identyfikuje się z nim. To też może przedłużyć jego pobyt w Barcelonie już nawet nie tyle jako piłkarza, co po prostu jako człowieka, który będzie tam lubiany. Że będzie zapraszany na mecze legend, jakie czasami Barca organizuje. Nie mam wątpliwości, że Robert Lewandowski będzie tam bardzo miło wspominany. Powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się, że Robert Lewandowski będzie w stanie aż tak dobrze reagować na ławkę.

Gdzie odejdzie Robert Lewandowski (jeśli odejdzie)

A gdyby miał odejść... Zgadzasz się z tym, że w Europie realnie ma otwarty tylko jeden kierunek - Serie A?

- Myślę, że kluby z Premier League by się zgłosiły. PSG pewnie już nie, bo oni ewidentnie idą już w kierunku bardzo młodych zawodników i bardzo dużej intensywności. Natomiast podejrzewam, że gdyby kluby z Bundesligi dostały sygnał, że Robert jest otwarty na powrót do Niemiec, to na pewno by się zgłosiły...

... Ale pytanie, czy on byłby zainteresowany grą dla zespołów z niższej półki, niż przywykł.

- No właśnie nie wiem, czy jemu by zależało. Włochy faktycznie są opcją, a poza Europą USA i kraje arabskie. Nie wiem, jakie on sam ma podejście - trudno dywagować, gdy nie zna się jego myśli. Ja na przykład hipotetycznie nawet się zastanawiałem, jakie jest podejście Roberta Lewandowskiego do opuszczenia Hiszpanii. Widać po nim, po jego rodzinie, że oni świetnie czują się w tym kraju, że jego żona rozwija tu biznesy. I teraz pytanie jest takie, czy oni na przykład chcieliby to wszystko porzucić albo on i wybyć na przykład na dwa lata do Arabii Saudyjskiej, czy wychodząc z założenia, że to jest ważny etap w życiu na przykład ich córek plus ważny etap w życiu jego żony pod kątem biznesowym, nie ma sensu opuszczać teraz Hiszpanii, bo i tak pieniądze mają zarobione, a fajnie byłoby pożyć w Hiszpanii w dalszym ciągu, plus porozwijać biznesy Anny Lewandowskiej. Gdyby chcieli zostać, to jest otwarta furtka pod tytułem Girona, która zapewne z otwartymi rękami by go przywitała, ale żeby było jasne: ja w to nie wierzę, absolutnie w to nie wierzę. Natomiast, gdyby "Lewy" wysłał sygnał: dobra, chcę zostać w Hiszpanii, super mi się tu żyje, nie potrzebuję w tym momencie żadnych arabskich pieniędzy, nie potrzebuję sobie otwierać rynku USA, no to moim zdaniem nawet Atletico Madryt by się zgłosiło. Choćby wziąć go na jeden sezon - jako napastnika wysokiej klasy, który będzie miał super wpływ na klub i stanie się naprawdę dużym boostem marketingowym. Jednocześnie wciąż strzelając gole.

Ostatnio do głosu w sprawie przyszłości mocno do głosu doszła Anna Lewandowska...

- Tak, też zwróciłem uwagę, że mniej więcej miesiąc, czy dwa miesiące temu, żona Roberta Lewandowskiego zaczęła wykazywać w tym temacie dużą aktywność. Te wypowiedzi były raczej jednoznaczne i powiedziałbym nawet, że Anna Lewandowska w kwestii przyszłości swojego męża, mniej gryzła się w język niż sam Robert. One sprowadzały się do - tak jakby - zapowiedzi zakończenia przygody w Barcelonie. Co dalej, to nie wiem.

Chicago Fire? To oferta wielowątkowa, nie tylko związana z boiskiem. Także dla Anny Lewandowskiej, której klub - podobno - zobowiązał się pomóc w rozwoju biznesów w USA. Rozmawiałem niedawno z Januszem Michallikiem i opcja z Chicago jawi mi się jako szeroko otwarte drzwi do świata. Kto wie, czy nie szerzej, niż przy kolejnym roku w Barcelonie.

- Uważam, że to jest opcja, którą Robert Lewandowski bardzo poważnie to rozważa, bo tutaj już nie chodzi tylko o możliwość życia w Stanach Zjednoczonych, czyli w sumie dla córek też fajna sprawa, ale mamy też casus Leo Messiego. Odnoszę wrażenie, że tamten transfer otworzył pewną nową debatę w amerykańskiej piłce odnośnie tego, w jaki sposób można takich piłkarzy pozyskiwać i ich kusić. Okazało się, że można na przykład robić to procentem od różnych benefitów, typu abonamenty, biznesy wokół klubu. Z tego punktu widzenia kluby MLS to świetna opcja, nie mówiąc, że MLS jest ligą o niskiej intensywności i myślę, że "Lewy" byłby tam totalnym królem. O ile kraje arabskie to po prostu czyste pieniądze i nie ma sensu tych ofert głębiej analizować, to MLS daje znacznie szersze wizje.

Kończąc naszą rozmowę, zadam najwęższe możliwe pytanie: ile procent dajesz Robertowi Lewandowskiemu na pozostanie w Barcelonie na przyszły sezon?

- Nie odpowiem jednym zdaniem, bo się nie da, choć gdyby nie wywiady Anny Lewandowskiej, to powiedziałbym, że na ten moment 50-50. I to 50-50 wynika z tego, że ja po prostu nie wiem, jakie w tym momencie jest podejście Roberta Lewandowskiego stricte do pieniędzy. Jeśli byłby w stanie zrezygnować z dużej pensji, to że byłaby całkowicie otwarta droga, by został. Natomiast po tych ostatnich wypowiedziach pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że pani Ania chyba coś sugeruje i w tym momencie szanse oceniłbym na 30 proc. Tylko że - właśnie - to bazowanie jedynie na wypowiedziach, jakie się pojawiają, ich interpretacji. Jeśli za chwilkę Robert Lewandowski uderzy w trochę inne tony niż jego żona, albo ona udzieli jakiegoś innego wywiadu, no to siłą rzeczy te procenty muszą być inne.

