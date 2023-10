Kluczowa wiadomość ws. Lewandowskiego. A jednak, media ujawniają

Co z Robertem Lewandowskim? To pytanie - przed zbliżającym się starciem z Realem Madryt - powtarzają sobie zapewne wszyscy fani FC Barcelona. Ostatnie wieści w sprawie polskiego napastnika są pozytywne i mogą napawać ich optymizmem. Odczuwać ma go także sam "Lewy", o czym mówią źródła związane z klubem, cytowane przez redakcję ESPN. FC Barcelona zmierzy się w El Clasico z ekipą "Królewskich" 28 października.