FC Barcelona w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii zdemolowała Real Madryt, wygrywając 3:1. Było to pierwsze trofeum, jakie Robert Lewandowski zdobył ze swoim nowym klubem. Hiszpańskie media są przekonane, że to właśnie kapitan reprezentacji Polski może być kluczem do kolejnych sukcesów. Musi jednak utrzymać swój wysoki poziom i być wykorzystany w odpowiedni sposób przez trenera "Dumy Katalonii".