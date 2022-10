Kluczowa decyzja rodziny Lewandowskich! "To główny powód"

Robert i Anna Lewandowscy już od jakiegoś czasu są dumnymi posiadaczami luksusowej willi położonej na Majorce . Mogą tam wspólnie spędzać wolne chwile, lecz po przeprowadzce do Hiszpanii musieli poszukać lokum w Katalonii.

Wybór padł na Castelldefels , gdzie mieszka wielu piłkarzy FC Barcelona. Dlaczego gwiazdy z Camp Nou tak upodobały sobie to miejsce?

Dlaczego Robert Lewandowski po transferze do FC Barcelona zamieszkał w Castelldefels?

- To miejscowość położona pod Barceloną, która nie jest jej częścią. To główny powód, bo jest tutaj spokojniej. Jest tu piękna, kilkukilometrowa plaża, a wszyscy piłkarze mieszkają na wzgórzach, dzięki czemu są lepiej izolowani i są otoczeni przez samych bogaczy - tłumaczy Adrian Białkowski w rozmowie z Marcinem Gwiazdą z Eleven Sports.

- To, co rzuca się w oczy to fakt, że jest tutaj dużo przestrzeni i prywatności. To ważne dla gwiazd. To jedyne miejsce, gdzie można się przejść i nie być "nękanym" przez kibiców i paparazzich. W Barcelonie zawsze jesteś koło kogoś - tłumaczy dalej.

Castelldefels zachwyca nie tylko ciszą i spokojem, ale też pięknymi widokami. Urok tych krajobrazów trudno ubrać w słowa, lepiej zobaczyć to na własne oczy - jeśli nie na żywo, to chociaż na poniższym nagraniu.