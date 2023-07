W rozmowie z Moniką Sobień-Górską, autorką nieautoryzowanej biografii "Imperium Lewandowska", żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony rozprawiała się z obrazem idealnej, pozbawionej trosk i zmartwień rodziny. Opowiadała, że także jej i Robertowi przychodzi mierzyć się z różnymi trudami życia , w tym z kłopotami wychowawczymi.



Przecież jak wszyscy mamy też problemy z dziećmi. Ja czasami sobie z tym nie radzę. Mam kryzysy, poczucie winy, że jestem złą mamą, wyrzucam sobie, że macierzyństwo nie jest do końca takie, jak sobie wyobrażałam ~ - przyznała Anna Lewandowska.

Po przyjściu na świat Klary i Laury sporo się zmieniło, a rzeczywistość zrewidowała część poglądów trenerki. Przede wszystkim zrozumiała ona, że - zwłaszcza przy dzieciach - nie da się wszystkiego dopracować do perfekcji. Nieraz konieczne są kompromisy.

"Lubię mieć wszystko zaplanowane, a z dziećmi się tak nie da. Moje dziewczynki są kochane, ale potrafią pokazać swój charakter. Bunt dwulatka nie jest mi obcy. Jeśli ktoś mi mówi o trzecim dziecku, to się łapię za głowę. Podsumowując, nie wszystko jest w naszym życiu idealne, a ja nie jestem idealną matką, mierzę się z powszechnymi problemami rodzicielskimi" - wyznała.



I choć ona i Robert Lewandowski w dużej mierze są zgodni, co do ustaleń dotyczących wychowywania córek, najwyraźniej czasem dochodzi między nimi do zgrzytów.

Robert Lewandowski: Powstrzymywałem się przed łzami wzruszenia / Polsat Sport / Polsat Sport

Kłopoty nie opuszczają także Roberta i Anny Lewandowskich. "Teoretycznie ma rację"

Jak wyznaje Anna Lewandowska, jej mąż jest bardzo stanowczy, także jeśli chodzi o córki. Absolutnie nie chciałby, żeby dziewczynki w przyszłości "miały wszystko podane na tacy". Według niego "na wiele rzeczy powinny same zapracować".

"Ja nie jestem taka stanowcza, taka twarda jak Robert, ale w gruncie rzeczy wiem, że on ma rację. Trudno wychować dziecko spełniając wszystkie jego zachcianki, dając mu wszystko, bo to nie stymuluje go do rozwoju" - tłumaczyła żona piłkarza.

By uplastycznić obraz "Lewego" jako stanowczego ojca, przytoczyła sytuację, która przydarzyła im się całkiem niedawno. "Ostatnio pokłóciliśmy się o to, czy dawać dzieciom smartfona przy stole, żeby obejrzały sobie bajki" - rozpoczęła. I kontynuowała:

Poszliśmy w osiem osób do restauracji. Powiedziałam do koleżanek: 'Dziewczyny, na piętnaście minut włączam dzieciom bajkę, nie spały, więc są marudne, a chcę chwilę spokojnie z wami porozmawiać'. Robert to usłyszał i wkurzył się. 'Po co dajesz telefon przy stole, powinny z nami spędzać czas, rozmawiać'.

Rzecz w tym, że położenie Lewandowskich różni się od położenia ich znajomych. Robert jest bardzo rozpoznawalny, przez co zachodzą pewne ograniczenia. "Każda z naszych koleżanek w tym towarzystwie miała pomoc męża przy dzieciach, ale Robert nie jest osobą, która może non stop biegać za dziećmi w restauracji, boby go inni goście zamęczyli o zdjęcia, autografy. Ja to rozumiem. Ale po prostu czasem chcę odpuścić" - wyjaśniła Anna.

Rozumie argumenty męża, ale od razu tłumaczy swoje racje. "Robert teoretycznie ma rację – bajki przy stole na tablecie to nic dobrego dla dziecka, ale życie nie jest idealne. Jak czekamy na jedzenie, wolę pozwolić im obejrzeć bajkę i w tym czasie porozmawiać. Potem i tak ja muszę je wziąć, przewinąć jedną, pójść siku z drugą, w tym czasie ta pierwsza już marudzi i tak w kółko. Ale Robert jest tu twardy" - podsumowuje.

Anna i Robert Lewandowscy / ZUMA / Newspix

Robert Lewandowski, przyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski / Agencja SE / East News