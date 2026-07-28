Kłopoty Lewandowskiego w Chicago. "Wiem, jak to się skończy"

Dwa mecze bez gola wystarczyły, żeby ruszyła lawina krytyki. Nawet Tomasz Frankowski, świetny ongiś snajper zwrócił uwagę, że po dwóch pierwszych spotkaniach w Chicago Fire miał już 2 gole na koncie. Robert Lewandowski nie najlepiej wszedł do drużyny, co każe się zastanawiać czy aby racji nie mieli ci, którzy przepowiadali, że ten transfer będzie niewypałem.

Tego życzy Lewandowskiemu. "Potrzebuje czasu"

- Chicago Fire nie ma w pomocy takich zawodników, jak Robben, Yamal czy Raphinia - zwraca uwagę Roman Kosecki, który 28 lat temu wygrał z Chicago rozgrywki MLS. - Ta drużyna potrzebuje więcej czasu, żeby zrozumieć Lewandowskiego. On sam potrzebuje czasu, żeby nauczyć się, jak ma grać z nowymi kolegami. Nie zgadzam się jednak z opiniami, że trzeba by wymienić pół drużyny Chicago Fire, żeby Robert dostał takie wsparcie, jak miał w Bayernie czy Barcelonie. Ci, którzy są i grają w tym zespole, poradzą sobie, bo jednak MLS, to nie Bundesliga.

Kosecki przypomina, że kiedy sam przyjechał grać do Chicago, to też nie brakowało problemów. - Pierwszy mecz, to była bajka, bo zdobyłem gola, wychodząc prosto z samolotu na boisko. Dwa pierwsze spotkania wygraliśmy, a potem przyszło pięć porażek i siedzieliśmy w szatni, zastanawiając się, co jest grane. Skończyło się jednak świetnie, bo wygraliśmy ligę. I tego życzę też Lewandowskiemu. Chciałbym, żeby dorzucił drugą mistrzowską gwiazdkę. Jak nie w tym, to w przyszłym sezonie. Messi też w pierwszym roku grania nie wygrał MLS - zauważa w rozmowie z "Interią" Kosecki.

Zdjęcie od Lewandowskiego

Według byłego gracza Chicago atak na Lewandowskiego nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, a o krytykach mówi krótko i dosadnie: "oszołomy". - A najwięcej do powiedzenia mają ci, co nigdy nie kopali w piłkę. Robert po strzeleniu bramki powinien sobie zrobić zdjęcie z wszystkimi trofeami, jakie dotąd zdobył i podpisać fotografię "z pozdrowieniami dla malkonentów" - stwierdza Kosecki.

Oczywiście automatycznie nasuwa się pytanie, to kiedy padnie ta pierwsza bramka dla Lewandowskiego w Chicago Fire? - Wtedy, kiedy piłkarze Chicago zrozumieją, że Lewy sam im meczu nie wygra, że oni muszą walczyć i biegać za swoją gwiazdę. Zwolnić go z zadań defensywnych i pracować na jego okazje. Muszą być skoncentrowani w stu procentach, żeby ich gwiazda błyszczała. A jeśli wzniosą się na swoje wyżyny, to potem pójdzie już z górki - analizuje Kosecki.

Kosecki dalej wierzy w sens transferu Lewego do Chicago

Można jednak mieć obawy, czy tak się stanie. Zwłaszcza jak się przypomni dwa ostatnie występy Lewandowskiego w kadrze. Powiedzieć, że nie były one najlepsze, to jak nic nie powiedzieć. - To był jednak specyficzny czas dla Roberta. Głowa była zajęta czymś innym. Morale opadło, bo chciał zostać w Barcelonie, gdzie dobrze się czuł. Znam to z autopsji. Też czułem się dobrze w Galatasaray, a musiałem iść do Hiszpanii. Kiedy tam się zaaklimatyzowałem, też musiałem ruszyć dalej. Takie rzeczy mają wpływ na grę piłkarza. Nie ma co patrzeć na ostatnie mecze Roberta w reprezentacji, bo on teraz potrzebuje czasu.

- Ja dalej wierzę w ten transfer i trzymam kciuki za Roberta. Wiem, że fajnie się uderza w gwiazdę, ale wiem, jak to się skończy. Niektórzy jeszcze pożałują swoich słów i będzie im głupio. Widziałem, że "Frankowi" ludzie już wypomnieli, że owszem strzelił dwa gole w dwóch pierwszych meczach, ale potem nie dorzucił żadnego. Pewnie, że Lewy będzie miał trudniej niż w Messi w Miami, bo jednak Argentyńczyk ma wokół siebie lepszych piłkarzy, ale ta mieszanka stylów w Chicago w końcu zaskoczy. Jak powiedziałem, wystarczy, że zaczną pracować na Roberta, że rozszyfrują jego styl i oczekiwania. Dajmy czas Lewemu i drużynie z Chicago - kwituje Kosecki.

Robert Lewandowski JARED LENNON AFP

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Roman Kosecki Jan Bielecki/East News East News





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