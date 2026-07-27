Kłopoty Lewandowskiego, tu musi dojść do przewrotu. Nieunikniony ruch

Po kilku tygodniach niepewności w połowie lipca oficjalnie ogłoszono, że Robert Lewandowski po swym odejściu z FC Barcelona zwiąże się z ekipą z amerykańskiej Major League Soccer - Chicago Fire.

"Lewy" w nowych barwach zadebiutował oficjalnie 22 lipca (nocą 23 lipca według czasu polskiego), ale niestety nie zdobył gola, a "Strażacy" przegrali z Interem Miami 2:3. Podobny scenariusz powtórzył się też w późniejszej potyczce CF z New York City (1:3).

Flick chce go odzyskać. To priorytet. Barcelona ma plan, przyszłość przesądzona

Lewandowski i Fire ostatnio nie błyszczą. "Ten styl musi się zmienić"

Taki stan rzeczy wzbudził naturalnie szereg dyskusji wokół tego, jak wygląda obecnie gra Fire i rola "RL9" w drużynie. Ciekawe spojrzenie na sprawę zaprezentowała Katarzyna Przepiórka, redaktor naczelna serwisu "Amerykańska Piłka" i specjalistka od MLS.

"Ten styl musi się zmienić, jeżeli Chicago chce grać trochę lepiej. To też wynika z tego, że klub przygotowywał się pod transfer "Lewego" i myślał, że Hugo Cuypers zostanie w klubie. I ten system był przygotowany pod grę na dwóch napastników" - stwierdziła Przepiórka w rozmowie z Maciejem Skorupą z "Onet Przeglądu Sportowego".

Sytuacja z Cuypersem faktycznie była specyficzna - Belg był jak dotychczas czołowym strzelcem amerykańskiej ekstraklasy, a przybycie Lewandowskiego na Soldier Field wzbudziło słuszne pytania o to, kto będzie grał pierwsze skrzypce w ataku. Ostatecznie wspomniany układ z dwoma napastnikami nie wszedł w życie bo 29-latek odszedł do meksykańskiego CF Monterrey.

"W meczach z Interem i New York City oglądaliśmy nawet ustawienie 4-2-4. Momentami Chicago przechodzi w bardzo różne formacje. 'Lewy' nie jest jeszcze zgrany z zawodnikami z ofensywy, a oni często na siłę próbują podawać mu piłkę i szukać go. Z drugiej strony jego nie ma w polu karnym, kiedy trzeba, bo się cofa do rozegrania. A to dlatego, że nie ma w klubie żadnego piłkarza, który by odpowiadał za rozegranie" - zauważyła też ekspertka.

Gwiazdor jedną nogą poza Realem, głośne odejście o krok. Wyrok już został wydany

MLS: Chicago Fire niebawem zagra z Charlotte FC

Trener Gregg Berhalter ma bez dwóch zdań nad czym myśleć - jak dotychczas sezon 2026 nie układał się dla niego i jego podopiecznych źle, natomiast dwie ostatnie przegrane zdołały zrzucić już Fire z trzeciego na czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

Szansą na odbicie będzie współzawodnictwo z Charlotte FC - dojdzie do niego 2 sierpnia o godz. 02.30 według czasu polskiego. "The Crown" jest ostatnie w nienajgorszej dyspozycji - niebawem przekonamy się, czy mimo to to właśnie w starciu przeciwko CFC Robert Lewandowski zdoła zdobyć swoją pierwszą bramkę jako "The Fireman".

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP





Tomasz Hajto: Lech Poznań jest regularny i stabilny. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport