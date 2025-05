Kłopoty Lewandowskiego. Gruchnęły wieści z Barcelony. Koniec marzeń? Na to wygląda

Wszystko wskazuje na to, że kontuzja odniesiona w meczu z Celtą Vigo dla Roberta Lewandowskiego będzie oznaczać porażkę w walce o trofeum Pichichi. Polski napastnik został już wyprzedzony przez Kyliana Mbappe i choć do końca sezonu pozostały jeszcze trzy kolejki, to według najnowszych doniesień płynących z Hiszpanii, szanse "Lewego" na odwrócenie losów tej rywalizacji w tym momencie są minimalne.