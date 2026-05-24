Kłopoty Barcelony po odejściu Lewandowskiego. Potrzebują pomocy napastnika. Zasłona milczenia

To były cztery sezony pełne emocji związanych z występami Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona. Polak przychodził do zespołu pogrążonego w kryzysie, a odchodzi z drużyny, która drugi raz z rzędu wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii i ponownie zaczęła coś znaczyć w europejskich rozgrywkach. Lewandowski opuszcza stolicę Katalonii jako legenda klubu i fani z Camp Nou na pewno z uśmiechem na ustach będą wracali do tego okresu.

Kapitan reprezentacji Polski z Barceloną pożegnał się meczem z Walencją. Był to również ostatni mecz Blaugrany w tym sezonie i moment, w którym do akcji wkraczają osoby odpowiedzialne za transfery. Z Dumą Katalonii łączonych jest sporo nazwisk, a najwięcej znaków zapytania dotyczy pozycji napastnika i tego, kto zastąpi Lewandowskiego w roli snajpera. Od dawna mówi się o Julanie Alvarezie.

Barcelona z kłopotami w kwestii ściągnięcia napastnika. Chcą zachować milczenie

Temat sprowadzenia reprezentanta Argentyny na Camp Nou wraca regularnie. Napastnik występujący na co dzień w Atletico Madryt jest głównym celem Barcelony, ale już od dłuższego czasu mówi się, że dla klubu z Katalonii może być to bardzo karkołomna transakcja. Zwłaszcza że sam Alvarez nie jest w pełni zdeterminowany, aby zmienić zespół i cieszy się dużym uznaniem Diego Simeone. W dodatku na Argentyńczyka Blaugrana musiałaby wydać spore pieniądze.

Nowe informacje w sprawie sprowadzenia napastnika przez Barcelonę podaje dziennikarz Achraf Ben Ayad. Jak wynika z jego doniesień ściągnięcie snajpera o głośnym nazwisku może być dla Blaugrany problematyczne. "Barcelona ma wyraźny limit w kwestii kwot przeznaczonych na tę pozycję" - czytamy we wpisie na platformie "X". Może się więc okazać, że Dumy Katalonii nie będzie stać na zawodnika, o jakim marzą kibice drużyny.

Co więcej, działacze Barcy nie chcą głośno mówić o tym, kogo chcą sprowadzić, bo mają uważać, że to mogłoby zaszkodzić przyszłym negocjacjom. Ben Ayad dodaje jednocześnie, że pierwszym wyborem wciąż jest Alvarez, ale Barcelona oczekuje, że piłkarz w jakimś stopniu pomoże w przeprowadzeniu transakcji, a więc chociażby poprosi Atletico o transfer. Wiele wskazuje jednak na to, że znalezienie następcy Lewandowskiego będzie problematyczne.

Robert Lewandowski

Julian Alvarez





