Klęska z Lewandowskim i spółką przelała czarę goryczy. Real Madryt gotowy sprzedać gwiazdę

Ostatnie dni potrząsnęły w posadach Realem Madryt. Czarna seria rozpoczęła się w sobotę, gdy we własnej świątyni "Królewscy" ulegli rozpędzonej FC Barcelona aż 0:4. Wydawało się, że humory w białej części Hiszpanii poprawią się szybko, bo w poniedziałek Złotą Piłkę odebrać miał Vinicius. Nagroda przypadła jednak Rodriemu, a Real zbojkotował całą galę. Wygląda na to, że to nie koniec burzliwego okresu na Santiago Bernabeu. Dziennikarze "Relevo" przekonują, iż mistrzowie La Ligi coraz przychylniej patrzy na możliwość sprzedaży jednego z najdroższych nabytków w swojej historii.