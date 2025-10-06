Klęska Barcelony, Lewandowski w centrum uwagi. Hiszpańskie media bezlitosne

FC Barcelona po niedawnej porażce Realu z Atletico w derbach Madrytu znalazła się na pozycji lidera Primera Division - taki stan rzeczy nie miał się jednak długo utrzymać, bowiem potrwał jedynie do następnej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy.

W jej ramach "Blaugrana" zmierzyła się bowiem z Sevillą na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan i... poniosła zaskakującą wyraźną klęskę, przegrywając 1:4. Nie wszystko można było tu zrzucić na trudne warunki pogodowe, a konkretnie na potężne upały...

Kluczowym momentem spotkania zdawała się być 76. minuta - wówczas to, przy stanie 2:1 dla Sevilli, Robert Lewandowski egzekwował rzut karny i, trzeba powiedzieć wprost, nie była to najlepiej wykonana w jego życiu "jedenastka" - futbolówka przeleciała obok słupka, a "Barca" straciła doskonałą szansę na wyrównanie. Nazajutrz "Lewy" pojawił się zaś na okładkach hiszpańskiej prasy.

"Sromotna klęska" - takie sformułowanie znalazło się w poniedziałkowym wydaniu "Mundo Deportivo", a wszystko zilustrowano wiele mówiącym zdjęciem kapitana polskiej kadry i Nemanji Gudelja. "Najgorsza Barca ery Flicka poniosła druzgocącą porażkę w Sewilli, dając Realowi Madryt prowadzenie w La Lidze" - padło.

"RL9" znalazł się również w centrum uwagi redakcji "Sportu". "Barca straciła prowadzenie w lidze po przegranej z Sevillą, co było najgorszą porażką w erze Hansiego Flicka" - czytamy.

"VAR zaszkodził Blaugranie, ale drużyna zostawiła po sobie niepokojące wrażenie, tracąc wiele bramek" - skwitowano.

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 18 października, mierząc się wówczas z Gironą, znajdującą się obecnie w strefie spadkowej. Dzień później Real, mający dwa punkty przewagi nad FCB, spróbuje swych sił przeciwko Getafe, ekipie z środka tabeli. Jeśli nie przytrafi się tu kolejna niespodzianka w Primera Division, to "Duma Katalonii" będzie musiała jeszcze poczekać na kolejny powrót na pozycję lidera.

