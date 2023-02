Portal Goal.com opublikował nowy "power ranking" przedstawiający listę faworytów do zdobycia kolejnej Złotej Piłki. Liderem zestawienia pozostaje Leo Messi, który w poniedziałek odebrał nagrodę FIFA The Best. Spadek na szóstą lokatę zanotował za to Robert Lewandowski. Ma to związek z wyeliminowaniem FC Barcelona z Ligi Europy.