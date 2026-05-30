Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Oto miejsce "Lewego". Przykro patrzeć

Obronić się na szczycie jest jeszcze trudniej niż na niego wyjść - podopieczni Luisa Enrique mogą jednak powiedzieć, że z powodzeniem wykonali obie misje. W sobotni wieczór obronili tytuł i po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Mistrzów. Tym razem okazali się lepsi od Arsenalu, triumfując po rzutach karnych.

Wcześniej po regulaminowym czasie gry był remis 1:1. W dogrywce bramki nie padły i seria jedenastek, po raz pierwszy od 10 lat w finale Ligi Mistrzów, rozstrzygnęła wynik spotkania w Budapeszcie.

W decydującym starciu nie oglądaliśmy jednak piłkarzy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji strzelców rozgrywek. Najlepszy w tym zestawieniu okazał się Kylian Mbappe, który z Realem Madryt odpadł już w ćwierćfinale rozgrywek (po porażce z Bayernem Monachium). Francuz zapisał na swoim koncie 15 goli.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Oto miejsce Lewandowskiego

O jedno trafienie mniej zaliczył Harry Kane z Bayernu Monachium. Podium klasyfikacji strzelców rozgrywek uzupełnił piłkarz z triumfatora rozgrywek, Chwicza Kwaracchelia. Zawodnik Paris-Saint Germain 10 razy wpisał się na listę strzelców. Tyle samo trafień miał też Anthony Gordon, który w letnim oknie transferowym przenosi się z Newcastle United do FC Barcelony za 80 milionów euro.

W Dumie Katalonii nie będzie grał natomiast już Robert Lewandowski, który w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów był cieniem piłkarza sprzed lat. Polak strzelił tylko cztery gole, co dało mu dopiero 28. pozycją w klasyfikacji strzelców. To smutny widok biorąc pod uwagę, że jeszcze 6 lat temu to Robert wygrywał to zestawienie, mając - tak jak teraz Mbappe - 15 trafień na koncie.

