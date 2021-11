"Gratulacje dla Leo Messiego i Alexii Putellas, zwycięzców Złotej Piłki. Gratulacje również dla wszystkich nominowanych graczy! Żaden piłkarz nie może wygrać indywidualnych nagród bez najsilniejszego zespołu i lojalnych fanów za sobą. Dziękuję za Wasze wsparcie" - napisał Lewandowski na Twitterze po zakończeniu gali.





Polak, choć przez wielu uważany był za głównego faworyta do otrzymania tego prestiżowego trofeum, ostatecznie musiał pogodzić się z drugim miejsce. Zwycięzcą został Leo Messi, który jednak powiedział, że gdyby rok temu przyznawano Złotą Piłkę, powinna ona trafić do Lewandowskiego. To oczywiście kurtuazja, bo nagroda oczywiście nie trafi w ręce Polaka, jednak z całą pewnością miły akcent.



Zresztą od samego początku widać było, że nie ma złych emocji w obozie Lewandowskiego. Wręcz przeciwnie, Polak i jego rodzina byli świadomi, że to mimo wszystko wielkie osiągnięcie, bez precedensu w polskim futbolu. I choć zapewne niewielka nuta goryczy była, to polski snajper po gali pogratulował wszystkim, a przy okazji podziękował kolegom z Bayernu Monachium, bez których z pewnością nie odnosiłby takich sukcesów.



Messi otrzymał Złotą Piłkę po raz siódmy w karierze. Pokonał Lewandowskiego różnicą jedynie 33 punktów. Argentyńczyk zebrał 613, a napastnik Bayernu Monachium - 580.



