W filmie " Lewandowski - Nieznany " piłkarz oraz jego żona uchylili rąbka tajemnicy na temat swojego związku . Zaczęli spotykać się lata temu. Początkowo Anna nie robiła sobie wielkich nadziei po tej znajomości. Wiele zmieniła jedna z pierwszych randek. "Pamiętam takie ważne zdanie, które padło, gdy Robert przekonywał mnie do siebie. Wyszliśmy z kina, złapał mnie (wtedy się jeszcze nie całowaliśmy) i mówi: ‘ Daj mi pokazać sobie faceta, którego nie znasz ’. To mówi do ciebie 19-latek. Okej, złapało mnie za serce" - wspominała w dokumencie.

Wcześniej jednak Robert uciekł się do kłamstwa, które szybko zostało zdemaskowane. O co chodziło?

Mało znane początki znajomości Lewandowskich. Robert wprowadził Annę w błąd

Anna i Robert studiowali na tej samej uczelni i to właściwie ten fakt zbliżył ich do siebie. Na wstępie młody piłkarz... wprowadził w błąd przyszłą partnerkę. "Poznałam go 14 lat temu, miesiąc przed rozpoczęciem studiów, na wyjeździe zapoznawczym. Mieliśmy spotkanie integracyjne. Weszłam na stołówkę, a on przedstawił mi się jako Andrzej" - opowiada Anna Lewandowska w "Plotku".