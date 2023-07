Kierowca Formuły 1 podpadł Robertowi Lewandowskiemu. "To ten tenisista?"

Daniel Ricciardo w ubiegłym roku miał sporo przemyśleń. W rozmowie z mediami przyznał, że mógł jeździć w zespole Haasa, jednak ostatecznie zrezygnował z oferty . Jego kariera w Formule 1 stanęła bowiem pod znakiem zapytania, a on sam postanowił, że będzie skupiał się w najbliższym czasie na aspektach niezwiązanych wyłącznie ze sportem. Miał w planach między innymi występy w reklamach , własnym serialu , czy promowanie marki odzieżowej . Mówiło się, że zawodnik wróci do czołówki dopiero w 2024 roku, jednak kibice nie musieli długo na niego czekać, bowiem 34-latek pojawił się na Grand Prix Węgier . Mężczyzna zajął miejsce Nycka de Vriesa , który od kilku tygodni zawodził oczekiwania szefów i kibiców Alpha Tauri .

Jestem niesamowicie zmotywowany i zachwycony tym, że wracam na tor i to w barwach rodziny Red Bulla

34-latek obecnie jest gwiazdą w padoku. Jego powrotem zainteresowały się kamery Netflixa. Sam zainteresowany nie krył zaskoczenia. Był pewny, że media o nim zapomniały. "Chce czerpać frajdę z tego, że tu jestem. Nawet dzień prasowy był dla mnie czymś niezwykłym. Żartowałem, że zainteresowanie dziennikarzy moją osobą jest tak duże, jakbym dopiero co zdobył mistrzostwo świata. To jest coś, co trzeba przeżyć i po prostu się tym cieszyć" - dodał 34-latek.