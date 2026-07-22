Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire? Gdzie oglądać MLS?

Mecz Inter Miami - Chciago Fire, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 22 na 23 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski przed szansą debiutu w Chicago Fire i MLS

Robert Lewandowski został zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire we wtorek 14 lipca. Powitanie Polaka w amerykańskim klubie nie odbyło się z wielką pompą, co relacjonował bezpośrednio z Chicago Przemysław Langier z Interii Sport. Najpierw napastnik wziął udział w treningu, a następnie specjalnej konferencji prasowej, gdzie odpowiedział na pytania dziennikarzy i zapozował z klubową koszulką z numerem 9. Pierwotnie wszystko wskazywało, że piłkarz zadebiutuje w nowych barwach w piątek 17 lipca, ale spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przerwane ze względu na zbyt duże stężenie dymu, który pojawił się w Chicago z powodu wielkich pożarów w Kanadzie.

Kolejnym meczem w terminarzu jest wyjazdowe starcie z Interem Miami zaplanowane na 23 lipca i godzinę 1:30 czasu polskiego. Jeśli trener Gregg Berthalter zdecyduje się wprowadzić Polaka na boisko, wówczas debiut 37-latka stanie się faktem. Kibice z pewnością marzyli o tym, aby doszło do starcia Roberta Lewandowskiego z Leo Messim, ale jest już przesądzone, że do tego nie dojdzie. Zarówno Messi, jak i jego reprezentacyjny oraz klubowy kolega Rodrigo De Paul najwcześniej pojawią się na boiskach pojawią się w sierpniu, co wynika z Międzynarodowego Kalendarza Meczowego FIFA, który mówi, że zawodnicy po zakończeniu sezonu muszą mieć co najmniej 21 dni wolnego, a w ich przypadku koniec sezonu liczony jest od finału mistrzostw świata.

Klub, którego właścicielem jest David Beckham, będzie musiał zatem poradzić sobie bez największej gwiazdy. Inter Miami to aktualny mistrz MLS, który w poprzednich rozgrywkach wywalczył pierwszy ligowy tytuł. Dwa lata wcześniej "The Herons" zdobyli za to swoje pierwsze w historii trofeum, sięgając po Puchar Ligi. Mimo nieobecność Argentyńczyka, Lewandowskiego i jego Chicago Fire czeka niełatwe zadanie.

Inter Miami - Chciago Fire. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Inter Miami - Chciago Fire, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 22 na 23 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP

Lionel Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba Megan Briggs AFP





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