Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire? Gdzie oglądać MLS?
Robert Lewandowski może zaliczyć debiut w Chicago Fire i MLS przeciwko drużynie Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca. O której godzinie debiut Lewandowskiego w Chicago Fire? Gdzie oglądać transmisje z MLS? Relacja tekstowa z meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Chciago Fire - Vancouver Whitecaps, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Robert Lewandowski przed szansą debiutu w Chicago Fire i MLS
Robert Lewandowski został zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire w miniony wtorek. Powitanie Polaka w amerykańskim klubie nie odbyło się z wielką pompą, co relacjonował bezpośrednio z Chicago Przemysław Langier z Interii Sport. Najpierw napastnik wziął udział w treningu, a następnie specjalnej konferencji prasowej, gdzie odpowiedział na pytania dziennikarzy i zapozował z klubową koszulką z numerem 9.
Natomiast już dzisiejszej nocy Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować w barwach Chicago Fire. Aktualnie trzeci zespół konferencji wschodniej rozegra pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej mundialem, a rywalem "Strażaków" będzie Vancouver Whitecaps, czyli lider konferencji zachodniej. Ostatni mecz tych drużyn, który miał miejsce w marcu 2025 roku, zakończył się wygraną ekipy z Chicago 3:1.
Jeśli trener Gregg Berthalter zdecyduje się wprowadzić Polaka na boisko, mimo bardzo krótkiego okresu spędzonego z drużyną, wówczas debiut 37-latka stanie się faktem.
Chciago Fire - Vancouver Whitecaps. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Mecz Chciago Fire - Vancouver Whitecaps, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.