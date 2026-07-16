Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire? Gdzie oglądać MLS?

Mecz Chciago Fire - Vancouver Whitecaps, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski przed szansą debiutu w Chicago Fire i MLS

Robert Lewandowski został zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire w miniony wtorek. Powitanie Polaka w amerykańskim klubie nie odbyło się z wielką pompą, co relacjonował bezpośrednio z Chicago Przemysław Langier z Interii Sport. Najpierw napastnik wziął udział w treningu, a następnie specjalnej konferencji prasowej, gdzie odpowiedział na pytania dziennikarzy i zapozował z klubową koszulką z numerem 9.

Natomiast już dzisiejszej nocy Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować w barwach Chicago Fire. Aktualnie trzeci zespół konferencji wschodniej rozegra pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej mundialem, a rywalem "Strażaków" będzie Vancouver Whitecaps, czyli lider konferencji zachodniej. Ostatni mecz tych drużyn, który miał miejsce w marcu 2025 roku, zakończył się wygraną ekipy z Chicago 3:1.

Jeśli trener Gregg Berthalter zdecyduje się wprowadzić Polaka na boisko, mimo bardzo krótkiego okresu spędzonego z drużyną, wówczas debiut 37-latka stanie się faktem.

Chciago Fire - Vancouver Whitecaps. MLS. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Chciago Fire - Vancouver Whitecaps, w trakcie którego prawdopodobnie będzie miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego, zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania, a także z całych rozgrywek MLS w Polsce można oglądać wyłącznie na platformie Apple TV w ramach subskrypcji MLS Season Pass.

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL

Trening Chicago Fire widziany z kilkudziesięciu metrów INTERIA.PL





Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport