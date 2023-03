To w Hiszpanii gruby skandal i jeden z największych skandali w dziejach futbolu w tym kraju. Zarzut wobec FC Barcelony polega na tym, że w latach 2016-2018 klub wypłacił łącznie 1,4 miliona euro euro spółce należącej do byłego arbitra, Jose Marii Enriqueza Negreiry. Pełnił on wówczas funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Arbitrów Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej. W sprawie tej głos zabrał komitet sędziów.