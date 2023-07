24 czerwca 2017 roku Getafe grało na swoim Coliseum Alfonso Perez mecz barażowy do LaLiga przeciwko Tenerife. Na stadionie zrobiło się niebezpiecznie, kibice wtargnęli na murawę, blokując zejście do szatni piłkarzom i sędziom. Część z tych osób, które pozostały na trybunach, obraźliwie skandowała i stosowała pirotechnikę. Podmadrycki klub został ukarany rozegraniem jednego meczu bez udziału publiczności oraz grzywną.

Kibice Getafe nie obejrzą Roberta Lewandowskiego. Tak zdecydował Sąd Najwyższu

- Mówimy o skardze wniesionej w związku z wydarzeniami, które miały miejsce wiele lat temu, tak jak wiele lat temu wniesiono skargę w związku z rzuceniem świńskim łbem (nawiązanie do sytuacji z Luisem Figo w barwach Realu Madryt na Camp Nou z 2002 r. - przyp. red). To wszystko jest bardzo stare. Cóż za zbieg okoliczności, że to wychodzi właśnie teraz. Jeśli chcą ukarać naszych fanów, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko to zaakceptować - zakończył.