Kibice mają dość, niektórzy wieszczą koniec. Lewandowski znów zawiódł

Ta druga część użytkowników uważa natomiast, że wina za słabą grę spoczywa głównie na samym Lewandowskim , który od dłuższego czasu nie potrafi pomóc swojemu zespołowi w trudnych momentach. Nie brakuje również takich, którzy uważają, że polski napastnik powinien stracić miejsce w podstawowym składzie, gdy do drużyny dołączy Brazylijczyk Vitor Roque - to ma się stać w styczniu 2024 roku .

Kibice w mediach społecznościowych są bezlitośni dla Roberta Lewandowskiego

- Ten mecz pokazał jedną rzecz: Lewandowski jest całkowicie skończony. Wyglądał, jakby w ogóle go to nie obchodziło. Ciągnie tę drużynę w dół. Jeśli kiedykolwiek pojawiały się wątpliwości co do sprowadzenia napastnika w styczniu, ten mecz pokazał, że trzeba to zrobić - pisze użytkownik, który nie widzi już szans na odbudowanie formy Roberta Lewandowskiego w klubie.