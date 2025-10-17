Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kibice czekali na tę wiadomość. Cudu nie było. Lewandowski jednak pominięty

Października to czas publikacji corocznego raportu magazynu "Forbes". Dzięki niemu poznajemy najbogatszych ludzie świata, a osobny rejestr dotyczy piłkarzy. Wśród zawodników najlepiej opłacanych w roku 2025 nie ma Roberta Lewandowskiego. Polak znalazł się poza TOP 10 trzeci sezon z rzędu. Nie mogło być inaczej, skoro jego roczne apanaże w Barcelonie - zgodnie z pierwotną umową - zostały ostatniego lata mocno zredukowane.

Robert Lewandowski zrobił w futbolu fantastyczną karierę, ale nigdy nie zapracował na miano najlepszego piłkarza świata. Ani przez moment nie był również najhojniej opłacanym graczem. Z TOP 10 magazynu "Forbes" wypadł w 2022 roku i nie zdołał już wrócić do ścisłej czołówki zestawienia.

Najlepiej wiodło mu się na tym polu, kiedy bronił barw Bayernu Monachium. Jeszcze w roku 2021 była na liście szósty, a w kolejnej edycji plasował się na siódmej lokacie. Po przeprowadzce do La Liga było już tylko gorzej.

Lewandowski poza TOP 10 rankingu "Forbesa". Ronaldo najlepiej opłacanym piłkarzem globu

W opublikowanym właśnie rejestrze "Lewy" nie figuruje w czołowej dziesiątce po raz trzeci z rzędu. Na szczycie pozostaje Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), tuż za nim plasują się Lionel Messi (Inter Miami) i Karim Benzema (Al-Ittihad). Jedyny w tym gronie przedstawiciel Barcelony to Lamine Yamal.

Autorzy raportu pod uwagę brali nie tylko klubową pensję, ale również premie, umowy sponsorskie i kontrakty reklamowe. Dochody pozaboiskowe to dla największych gwiazd istotna część ich rocznych apanaży. Sięgają nawet - jak w przypadku CR7 - kilkudziesięciu milionów dolarów.

    Struktura zarobków Lewandowskiego w Barcelonie została ujawniona przez hiszpańskie media krótko po jego pojawieniu się w stolicy Katalonii. Miała trend progresywny. W pierwszym sezonie Polak inkasował 20 mln euro rocznie, w drugim - 26 mln, w trzecim - już 33,3 mln. W obecnym cyklu, zgodnie z zapisami umowy, wrócił na poziom 26 mln.

    Najlepiej opłacani piłkarze świata 2025 (roczne apanaże w dolarach):

    1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 280 mln

    2. Lionel Messi (Argentyna) - 130 mln

    3. Karim Benzema (Francja) - 104 mln

    4. Kylian Mbappe (Francja) - 95 mln

    5. Erling Haaland (Norwegia) - 80 mln

    6. Vinicius Junior (Brazylia) - 60 mln

    7. Mohamed Salah (Egipt) - 55 mln

    8. Sadio Mane (Senegal) - 54 mln

    9. Jude Bellingham (Anglia) - 44 mln

    10. Lamine Yamal (Hiszpania) - 43 mln

