Kibice czekali na tę wiadomość. Cudu nie było. Lewandowski jednak pominięty

Robert Lewandowski zrobił w futbolu fantastyczną karierę, ale nigdy nie zapracował na miano najlepszego piłkarza świata. Ani przez moment nie był również najhojniej opłacanym graczem. Z TOP 10 magazynu "Forbes" wypadł w 2022 roku i nie zdołał już wrócić do ścisłej czołówki zestawienia.

Najlepiej wiodło mu się na tym polu, kiedy bronił barw Bayernu Monachium. Jeszcze w roku 2021 była na liście szósty, a w kolejnej edycji plasował się na siódmej lokacie. Po przeprowadzce do La Liga było już tylko gorzej.

Lewandowski poza TOP 10 rankingu "Forbesa". Ronaldo najlepiej opłacanym piłkarzem globu

W opublikowanym właśnie rejestrze "Lewy" nie figuruje w czołowej dziesiątce po raz trzeci z rzędu. Na szczycie pozostaje Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), tuż za nim plasują się Lionel Messi (Inter Miami) i Karim Benzema (Al-Ittihad). Jedyny w tym gronie przedstawiciel Barcelony to Lamine Yamal.

Autorzy raportu pod uwagę brali nie tylko klubową pensję, ale również premie, umowy sponsorskie i kontrakty reklamowe. Dochody pozaboiskowe to dla największych gwiazd istotna część ich rocznych apanaży. Sięgają nawet - jak w przypadku CR7 - kilkudziesięciu milionów dolarów.

Struktura zarobków Lewandowskiego w Barcelonie została ujawniona przez hiszpańskie media krótko po jego pojawieniu się w stolicy Katalonii. Miała trend progresywny. W pierwszym sezonie Polak inkasował 20 mln euro rocznie, w drugim - 26 mln, w trzecim - już 33,3 mln. W obecnym cyklu, zgodnie z zapisami umowy, wrócił na poziom 26 mln.

Najlepiej opłacani piłkarze świata 2025 (roczne apanaże w dolarach):

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 280 mln

2. Lionel Messi (Argentyna) - 130 mln

3. Karim Benzema (Francja) - 104 mln

4. Kylian Mbappe (Francja) - 95 mln

5. Erling Haaland (Norwegia) - 80 mln

6. Vinicius Junior (Brazylia) - 60 mln

7. Mohamed Salah (Egipt) - 55 mln

8. Sadio Mane (Senegal) - 54 mln

9. Jude Bellingham (Anglia) - 44 mln

10. Lamine Yamal (Hiszpania) - 43 mln

Liga Narodów. Co za błąd Cristiano Ronaldo! Fatalnie wykonany rzut karny. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Robert Lewandowski THOMAS COEX AFP