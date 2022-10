Kibice będą musieli poczekać. Premiera filmu o Lewandowskim jeszcze nie teraz

Oprac.: Dominika Majdanik Robert Lewandowski

Jeszcze w tym roku historia Roberta Lewandowskiego miała trafić na ekrany. Na kilka miesięcy przed premierą Amazon zmienił jednak zdanie co do oficjalnej daty pojawienia się filmu dokumentalnego o kapitanie polskiej reprezentacji. Wszystko przez głośny transfer piłkarza do Barcelony. Niektóre wątki są wciąż nieopowiedziane.

Zdjęcie Opoźnia się data premiery filmu o Robercie Lewandowskim / Francisco Macia/Getty Images /AFP / Getty Images