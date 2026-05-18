Kibice Barcelony nagle huknęli do Lewandowskiego. Tak im odpowiedział

Mecz z Realem Betis był dla Roberta Lewandowskiego ostatnim w barwach Barcelony na Camp Nou. I to jeszcze w roli kapitana. Katalończycy wygrali 3:1, a klub przygotował Polakowi wzruszające pożegnanie. Padło wiele pięknych słów, ponadto "Lewy" został uhonorowany specjalną statuetką. Gdy schodził z boiska, koledzy utworzyli szpaler. Końcówki spotkania nie obejrzał jednak spokojnie. Co chwilę kibice skandowali jego nazwisko, a piłkarz nie pozostawał obojętny. Za każdym razem podnosił się z ławki rezerwowych i brawami dziękował za wyrazy szacunku.

To nie wszystko. Kibice Barcelony wywiesili jeszcze dwa transparenty o wymownych treściach. Na jednym z nich znalazło się słowo w języku polskim.

Kibice Barcelony żegnali Roberta Lewandowskiego nie tylko głośnymi okrzykami, lecz także dwoma rzucającymi się w oczy transparentami. "Robert, z tobą wszystko się zaczęło" - głosił jeden z nich. "Dziękuję, Lewy" - napisano na drugim. To pokazuje, jak ważną postacią dla katalońskich fanów jest polski piłkarz.

Po Camp Nou co jakiś czas niosły się też przyśpiewki na cześć Lewandowskiego, a w rękach wielu kibiców dało się dostrzec małe banery z podziękowaniami dla Polaka. "Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. Chcę podziękować kolegom z drużyny i wszystkim, którzy pracują w klubie. Gra dla niego była wielkim zaszczytem. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty w tych czterech latach. Jestem dumny z tego, co zrobiłem i co zrobiliśmy razem" - mówił do mikrofonu "Lewy", odpowiadając kibicom.

Dłuższy czas po zakończeniu meczu Polak nie opuszczał Camp Nou. Gdy trybuny już opustoszały, razem z rodziną i przyjaciółmi spacerował po boisku. Dziękował wszystkim pracownikom klubu, robił sobie z nimi wspólne zdjęcia. "Dla takich chwil warto żyć" - podsumowuje całe to doświadczenie jego mama, Iwona Lewandowska.

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona

Radość przez łzy. "Lewy" tym razem nie musiał trafić do siatki, żeby zasłużyć na takie pożegnanie

Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou

