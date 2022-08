Kibic wbiegł na murawę po meczu Barcelony. Wymowna reakcja Lewandowskiego

Tuż po meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano na murawie pojawił się niespodziewany gość. Młody kibic wbiegł na boisko i próbował dostać się do Roberta Lewandowskiego, by zrobić sobie z nim zdjęcie. Jednak wcześniej zatrzymała go ochrona. Polak zauważył tę sytuację i zainterweniował.

Zdjęcie Robert Lewandowski z debiutem w La Liga / Pedro Salado / Getty Images