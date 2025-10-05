Katastrofa "Lewego". Ten fakt ujawniono od razu po blamażu. Teraz boli podwójnie

Rzut karny i Robert Lewandowski przy piłce? To niemal pewny gol. Do tej pory polski snajper wykorzystuje takie okazje osiem razy częściej, niż zawodzi. Zamienił na bramki 88 "jedenastek" przy 11 nieudanych próbach.

Kiedy w 76. minucie wyjazdowego meczu z Sevillą futbolówkę wziął do rąk Lewandowski, wydawało się, że za moment zrobi się 2:2. Polak z jedenastu metrów nie trafił jednak w bramkę. Barcelona przegrała spotkanie 1:4 i nie odzyskała utraconego dzień wcześniej fotela lidera.

Lewandowski zmarnował 11. rzut karny w karierze. Tylko jednego bramkarza nie pokonał dwa razy

Dla "Lewego", który do Hiszpanii przeprowadził się przed trzema laty, to trzeci zmarnowany rzut karny w barwach "Dumy Katalonii". Uwagę zwraca jednak fakt, że po raz pierwszy na gruncie klubowym - biorąc pod uwagę całą karierę - skutkowało to porażką drużyny, w której Polak występuje.

Mamy też w tej historii wątek unikatowy. Odysseas Vlachodimos jest pierwszym bramkarzem, którego Lewandowski nie zdołał pokonać z rzutu karnego po raz drugi w karierze. Pierwszy taki przypadek miał miejsce 2 listopada 2021 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Polak był jeszcze zawodnikiem Bayernu Monachium, Grek reprezentował barwy Benfiki Lizbona.

Z zamieszczonego poniżej rejestru wynika, że w roli egzekutora karnych RL9 zawodzi nie częściej niż dwa razy do roku. Pięć ostatnich niepowodzeń zanotował jesienią. Od poprzedniego pudła minął rok i 13 dni.

Pełny rejestr rzutów karnych niewykorzystanych przez "Lewego":

7 września 2010: Polska - Australia 1:2 (Adam Federici)

4 maja 2013: BVB - Bayern 1:1 (Manuel Neuer)

17 sierpnia 2014: Preussen Muenster - Bayern 1:4 (Daniel Masuch)

10 marca 2018: Bayern - Hamburger SV 6:0 (Christian Mathenia)

27 stycznia 2019: Bayern - VfB Stuttgart 4:1 (Ron-Robert Zieler)

5 lutego 2021: Hertha BSC - Bayern 0:1 (Rune Jarstein)

2 listopada 2021: Bayern - Benfica 5:2 (Odysseas Vlachodimos)

5 listopada 2022: Barcelona - US Almeria 2:0 (Fernando Martinez)

22 listopada 2022: Polska - Meksyk 0:0 (Guillermo Ochoa)

22 września 2024: Villarreal CF - Barcelona 1:5 (Diego Conde)

5 października 2025: Sevilla CF - Barcelona 4:1 (Odysseas Vlachodimos)

