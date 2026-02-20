Bardzo długo ciągnęła się modernizacja Camp Nou, które zostało powiększone i "odnowione", aby dostosować się do obecnych wymogów sanitarnych, a także oczekiwań ze strony kibiców. W czasie prac FC Barcelona swoje mecze rozgrywała na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic, a nawet na Johan Cruijff Arena. Każdy mecz kosztował ją spore straty finansowe ze względu na mniejsze wpływy do kasy ze sprzedaży biletów.

FC Barcelona wróciła na Camp Nou. Szczęsny zadebiutował na legendarnym stadionie

Ostatecznie 22 listopada 2025 roku "Blaugrana" rozegrała pierwsze spotkanie na zmodernizowanym Camp Nou, jednak cały obiekt nie został jeszcze oddany do użytku. Po przeprowadzce piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na legendarny stadion wciąż przychodzi ograniczona liczba widzów.

Jeszcze zanim całe Camp Nou zostało oddane do użytku, gruchnęły fatalne z perspektywy "Dumy Katalonii" wieści. Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że remont okazał się dużo kosztowniejszy, aniżeli szacowano.

Dramat Barcelony. Straty rzędu 300 milionów euro

Jak wynika z ich ustaleń, FC Barcelona zapłaci za modernizację stadionu około 200-300 milionów euro więcej, niż pierwotnie wyliczano. A dla pogrążonej w kryzysie finansowym ekipy to prawdziwy dramat. Klub nie ma jednak wyboru - musi pogodzić się z kosztami i poszukać rozwiązania, aby załatać nowopowstałą dziurę w budżecie.

W grę wchodzi naturalnie sprzedaż gwiazd. Od dłuższego czasu mówi się o możliwym odejściu Frenkiego de Jonga, Marca Casado, czy Ronalda Araujo. Na samym hiszpańskim pomocniku "Azulgrana" mogłaby zarobić przynajmniej 40 milionów euro.

PAOK - Celta Vigo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Pierwotna kwota modernizacji szacowana była na 1,45 miliarda euro. Kolejne koszty mocno obciążą klub, który od dawna zmaga się z płynnością finansową. Między innymi z tego powodu wiele gwiazd w ostatnich latach rezygnowało ostatecznie z przenosin do "Blaugrany".

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Spotify Camp Nou JOAN GOSA East News