Katastrofa Barcelony i to po powrocie Lewandowskiego i spółki. Straty liczone w milionach

Jakub Rzeźnicki

Kibice Barcelony długo czekali na przeprowadzkę Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i pozostałych zawodników na zmodernizowane Camp Nou. Wielki powrót pozwolił klubowi odetchnąć nieco finansowo, jednak na horyzoncie pojawiły się kolejne poważne problemy. Hiszpańscy dziennikarze ujawnili, że przeprowadzka może skończyć się kolejną katastrofą finansową.

Dwóch piłkarzy w strojach FC Barcelona, jeden z nich poprawia kurtkę i patrzy z powagą w bok, drugi dotyka głowy w geście rozżalenia lub zamyślenia, obaj znajdują się na boisku.
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / David Ramirez/Soccrates/Getty ImagesAFP

Bardzo długo ciągnęła się modernizacja Camp Nou, które zostało powiększone i "odnowione", aby dostosować się do obecnych wymogów sanitarnych, a także oczekiwań ze strony kibiców. W czasie prac FC Barcelona swoje mecze rozgrywała na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic, a nawet na Johan Cruijff Arena. Każdy mecz kosztował ją spore straty finansowe ze względu na mniejsze wpływy do kasy ze sprzedaży biletów.

FC Barcelona wróciła na Camp Nou. Szczęsny zadebiutował na legendarnym stadionie

Ostatecznie 22 listopada 2025 roku "Blaugrana" rozegrała pierwsze spotkanie na zmodernizowanym Camp Nou, jednak cały obiekt nie został jeszcze oddany do użytku. Po przeprowadzce piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na legendarny stadion wciąż przychodzi ograniczona liczba widzów.

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick
La Liga

Szczęsny odstawiony, konsternacja w Barcelonie. Wszystko przez decyzję Flicka

Jakub Rzeźnicki
    Jeszcze zanim całe Camp Nou zostało oddane do użytku, gruchnęły fatalne z perspektywy "Dumy Katalonii" wieści. Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że remont okazał się dużo kosztowniejszy, aniżeli szacowano.

    Dramat Barcelony. Straty rzędu 300 milionów euro

    Jak wynika z ich ustaleń, FC Barcelona zapłaci za modernizację stadionu około 200-300 milionów euro więcej, niż pierwotnie wyliczano. A dla pogrążonej w kryzysie finansowym ekipy to prawdziwy dramat. Klub nie ma jednak wyboru - musi pogodzić się z kosztami i poszukać rozwiązania, aby załatać nowopowstałą dziurę w budżecie.

    Jest potwierdzenie, to on miałby zastąpić Lewandowskiego. Czeka nas wielki hit

    W grę wchodzi naturalnie sprzedaż gwiazd. Od dłuższego czasu mówi się o możliwym odejściu Frenkiego de Jonga, Marca Casado, czy Ronalda Araujo. Na samym hiszpańskim pomocniku "Azulgrana" mogłaby zarobić przynajmniej 40 milionów euro.

    Pierwotna kwota modernizacji szacowana była na 1,45 miliarda euro. Kolejne koszty mocno obciążą klub, który od dawna zmaga się z płynnością finansową. Między innymi z tego powodu wiele gwiazd w ostatnich latach rezygnowało ostatecznie z przenosin do "Blaugrany".

    Gavi (trzeci z prawej) już niebawem powinien znów pojawić się na boisku w barwach FC Barcelona
    La Liga

    Flick oddycha z ulgą, w Barcelonie tylko na to czekali. Powrót stał się faktem

    Paweł Czechowski
    Piłkarz w jasnej bluzie z emblematem klubu trzyma piłkę w rękach na boisku, w tle zamazane sylwetki innych osób i niebieskie trybuny.
    Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony z opaską kapitana na ramieniu uśmiecha się i wykonuje gest rękami na tle stadionu.
    Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
    Pusta murawa stadionu piłkarskiego otoczona trybunami, z widocznym napisem 'Spotify Camp Nou' na pierwszym planie, w tle żurawie budowlane świadczące o prowadzonych pracach modernizacyjnych.
    Spotify Camp NouJOAN GOSAEast News

