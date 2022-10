Katalońskie okładki nie pozostawiają wątpliwości. Robert Lewandowski "zbawcą" FC Barcelony!

Robert Lewandowskipo raz kolejny został bohaterem sportowych okładek, zwłaszcza dzienników katalońskich. Po tym, jak w doliczonym czasie gry zdobył dla FC Barcelony gola na wagę zwycięstwa nad Valencią, hiszpańskie media nie tylko okrzyknęły Polaka bohaterem. Tym razem sięgnęły też po mocniejsze określenia.

Hiszpańskie media: Robert Lewandowski "talizmanem" FC Barcelony

Kataloński "Sport" na swojej okładce nazwał Lewandowskiego wprost: "Zbawcą". Polski snajper rzeczywiście uratował bowiem trzy punkty ekipie Xaviego. W swojej analizie jeden z dziennikarzy tej gazety, German Bona, dodatkowo określa "Lewego" mianem "killera".

Z kolei "El Mundo Deportivo" podkreśla w okładkowym tytule, że Lewandowski jest dla zespołu Blaugrany prawdziwym "talizmanem".

Skuteczność Polaka sprawia, że dla hiszpańskich mediów kreowanie kolejnych efektownych okładkowych tytułów po meczach Lewandowskiego i FC Barcelony staje się prawdziwym wyzwaniem.

Dodatkowo, "El Mundo Deportivo" cytuje pomeczowe komplementy Jordiego Cruyffa, dyrektora sportowego FC Barcelony, pod adresem Lewandowskiego. - To było zwycięstwo niełatwe do osiągnięcia. Gol ostatecznie padł dzięki zawodnikowi, który robi różnicę, czyli dzięki Lewandowskiemu. To właśnie posiadanie takiej "dziewiątki" stanowi o tym, czy wyjeżdżasz z punktem czy też z trzema punktami - podsumował po meczu postawę "Lewego" Cruyff.

