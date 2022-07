Kataloński "Sport": Bayern groził Robertowi Lewandowskiemu

Bardzo dużo gier zakulisowych miało miejsce w czasie całego procesu prowadzącego do transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Kataloński "Sport" odkrywa jedną z nich. Zdaniem dziennikarzy tej gazety Bayern Monachium miał zorganizować specjalne spotkanie, w którym zagroził Lewandowskiemu, że jeśli do klubu nie wpłynie odpowiednia oferta, to piłkarz spędzi sezon na trybunach.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Anna Lewandowska / FRANCK FIFE / East News