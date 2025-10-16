Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kataklizm w Barcelonie. Kto zastąpi Lewandowskiego? Flick pod ścianą

Kacper Dąderewicz

Kłopoty FC Barcelona się nie kończą. Nie dość, że drużyna ewidentnie złapała kryzys formy, to na dodatek w zespole Hansiego Flicka zrobił się tak zwany szpital - bardzo wielu piłkarzy zmaga się z urazami. Niemiecki szkoleniowiec będzie miał ogromny problem z tym, aby wystawić mocną linię ataku na najbliższy mecz ligi hiszpańskiej z Gironą. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJose Breton / Nur PhotoEast News

Z powodu kontuzji mięśniowej Roberta Lewandowskiego czeka kilkutygodniowa przerwa od gry w piłkę. Polski napastnik nabawił się urazu podczas meczu Litwa - Polska.

Mimo dyskomfortu kapitan reprezentacji Polski zdobył gola na 2:0. W drugiej połowie grał już jednak z opatrunkiem i z pewnością nie pomógł sobie tym, że postanowił kontynuować grę.

Polak dołączył więc do licznego grona kontuzjowanych piłkarzy FC Barcelona. Poza nim są to: Joan Garcia, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres.

Ostatni z wymienionych po zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii rzekomo odczuwał jedynie lekki dyskomfort, czyli nic, co wykluczyłoby go z gry na dłużej. Teraz jednak pojawiły się nowe wieści na temat stanu zdrowia Ferrana Torresa.

Mecz z Gironą się zbliża, a Ferran Torres nadal odczuwa dyskomfort. Hansi Flick ma poważny problem przed derbami Katalonii

Kataloński "Sport" poinformował, że w czwartek Ferran Torres odbył rozmowę z Hansim Flickiem. Hiszpan powiedział Niemcowi, że nadal odczuwa dyskomfort w ścięgnie podkolanowym.

To, że Ferran Torres ostatecznie będzie gotowy na ligowy mecz z Gironą, nie jest całkowicie wykluczone. Hiszpańskie media określają to wręcz jako prawdopodobne. Dolegliwości piłkarza Barcelony okazały się jednak poważniejsze, niż pierwotnie zakładano i nie są jedynie lekkim przeciążeniem. Skoro zawodnik nadal odczuwa ból, wystawienie go do gry będzie wiązało się z pewnym ryzykiem.

Wciąż nie wiadomo więc, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w spotkaniu z Gironą. W tym momencie jedynymi w pełni zdrowymi piłkarzami Barcy z linii ataku są Marcus Rashford i Roony Bardghji. To, czy Ferran Torres ostatecznie zagra w tym spotkaniu, może więc okazać się kluczowe dla jego wyniku. Sprawa Hiszpana ma się rozstrzygnąć podczas piątkowej sesji treningowej. Wtedy Hansi Flick podejmie ostateczną decyzję.

Piłkarz FC Barcelony wykonuje gest podczas meczu, wokół kilku zawodników w strojach drużyny, w tle widoczni rywale ubrane na żółto oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Ferran TorresUrbanandsportAFP
FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolejnego zawodnika
FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolejnego zawodnikaJAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFP / Alex Caparros/Getty ImagesAFP
Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego
Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta LewandowskiegoGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

