Kataklizm w Barcelonie. Kto zastąpi Lewandowskiego? Flick pod ścianą
Kłopoty FC Barcelona się nie kończą. Nie dość, że drużyna ewidentnie złapała kryzys formy, to na dodatek w zespole Hansiego Flicka zrobił się tak zwany szpital - bardzo wielu piłkarzy zmaga się z urazami. Niemiecki szkoleniowiec będzie miał ogromny problem z tym, aby wystawić mocną linię ataku na najbliższy mecz ligi hiszpańskiej z Gironą. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego.
Z powodu kontuzji mięśniowej Roberta Lewandowskiego czeka kilkutygodniowa przerwa od gry w piłkę. Polski napastnik nabawił się urazu podczas meczu Litwa - Polska.
Mimo dyskomfortu kapitan reprezentacji Polski zdobył gola na 2:0. W drugiej połowie grał już jednak z opatrunkiem i z pewnością nie pomógł sobie tym, że postanowił kontynuować grę.
Polak dołączył więc do licznego grona kontuzjowanych piłkarzy FC Barcelona. Poza nim są to: Joan Garcia, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres.
Ostatni z wymienionych po zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii rzekomo odczuwał jedynie lekki dyskomfort, czyli nic, co wykluczyłoby go z gry na dłużej. Teraz jednak pojawiły się nowe wieści na temat stanu zdrowia Ferrana Torresa.
Mecz z Gironą się zbliża, a Ferran Torres nadal odczuwa dyskomfort. Hansi Flick ma poważny problem przed derbami Katalonii
Kataloński "Sport" poinformował, że w czwartek Ferran Torres odbył rozmowę z Hansim Flickiem. Hiszpan powiedział Niemcowi, że nadal odczuwa dyskomfort w ścięgnie podkolanowym.
To, że Ferran Torres ostatecznie będzie gotowy na ligowy mecz z Gironą, nie jest całkowicie wykluczone. Hiszpańskie media określają to wręcz jako prawdopodobne. Dolegliwości piłkarza Barcelony okazały się jednak poważniejsze, niż pierwotnie zakładano i nie są jedynie lekkim przeciążeniem. Skoro zawodnik nadal odczuwa ból, wystawienie go do gry będzie wiązało się z pewnym ryzykiem.
Wciąż nie wiadomo więc, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w spotkaniu z Gironą. W tym momencie jedynymi w pełni zdrowymi piłkarzami Barcy z linii ataku są Marcus Rashford i Roony Bardghji. To, czy Ferran Torres ostatecznie zagra w tym spotkaniu, może więc okazać się kluczowe dla jego wyniku. Sprawa Hiszpana ma się rozstrzygnąć podczas piątkowej sesji treningowej. Wtedy Hansi Flick podejmie ostateczną decyzję.