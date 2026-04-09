"Kat" Barcelony nie mógł tego przemilczeć, był temat Lewandowskiego. Jest reakcja

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi wraz z końcem sezonu kończy się umowa z Barceloną, a na tę chwilę wciąż nie wiadomo, co go czeka. Wydaje się, że swoimi występami chce on przekonać działaczy klubu do zaoferowania nowej umowy.

Według medialnych doniesień "Duma Katalonii" ma się zdecydować na taki krok i zaproponować Polakowi kontrakt na kolejny rok. Mimo to giełda nazwisk z potencjalnymi następcami zawodnika wciąż się kreci.

Gorąco jest zwłaszcza wokół Juliana Alvareza. Argentyńczyk doskonale spisał się w środę w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie i strzelił pięknego gola z rzutu wolnego.

Finalnie jego Atletico Madryt wygrało 2:0 i jest bardzo blisko gry w półfinale tych europejskich rozgrywek. Niedługo po ostatnim gwizdku ESPN w rozmowie z zawodnikiem wprost poruszył temat Roberta Lewandowskiego i transferu do Barcelony. Ten zapytany, czy może zagwarantować, że w przyszłym sezonie również będzie grał w "Los Colchoneros" odpowiada nieco wymijająco.

- Czy może pan zagwarantować, że nie umrze pan do końca roku? - odparł.

Alvarez wyprzedza fakty. "Jestem w dobrej formie"

Po chwili dodał również, że aktualnie skupia się na teraźniejszości i już patrzy w kierunku zbliżających się wyzwań. W końcu Atletico czeka rewanż z Barceloną oraz niebawem przystąpi do walki o triumf w Pucharze Króla. 26-latek przyznaje, że jest w niezłej formie, co jest dla niego bardzo ważne.

- Jestem teraz w dobrej formie. Czuję się świetnie, a przed nami najważniejsza część sezonu. Musimy dalej ciężko pracować, bo przed nami wielkie rzeczy - dodaje dla ESPN.

Rewanż pomiędzy Atletico i Barceloną odbędzie się już we wtorek 14 kwietnia. Pierwszy gwizdek na Riyadh Air Metropolitano zaplanowany jest na godz. 21:00.

Robert Lewandowski i Julian Alvarez

Julian Alvarez (pierwszy z lewej) tuż po rzucie wolnym wykonanym z perfekcją godną wirtuoza

