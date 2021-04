Gościem klubowego magazynu Bayernu Monachium był szef Karl-Heinz Rummenigge. Spora część rozmowy dotyczyła Roberta Lewandowskiego.

- Rozwój Roberta Lewandowskiego jest idealnym przykładem, że w Bayernie wszystko jest możliwe. Każdego roku odrzucaliśmy ogromne oferty za Roberta z całej Europy i nieustannie powtarzaliśmy mu, że może u nas napisać historię - wyjawił Niemiec.

Obecny działacz, a niegdyś znakomity piłkarz, przytoczył także treść rozmowy, jaką przeprowadził z polskim napastnikiem po finale Ligi Mistrzów - W pewnym momencie Robert powiedział mi: "Karl, miałeś ze wszystkim racje i wiesz co? Teraz musimy rozpocząć nową erę w Bayernie" - powiedział Rummenigge.

Rummenigge odniósł się także do przedłużenia umowy z Lewandowskim. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. - Mogę tylko potwierdzić, że Robert stał się absolutnie topowym piłkarzem na całym świecie i zdobył już wszystko, co jest do zdobycia w piłce klubowej - stwierdził.

