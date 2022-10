Kariera Roberta Lewandowskiego wróciła do punktu wyjścia. Jak w 2011 roku

Robert Lewandowski Legenda niemieckiej piłki wieszczy Bayernowi problemy bez Lewandowskiego

Tutaj Robert Lewandowski ma spore doświadczenie - za czasów jego gry a barwach narodowych reprezentacji Polski nie wyszła ona z grupy mundialu w 2018 oraz Euro 2012, a udało się jej to tylko w 2016. Do tego dodajmy imprezy, na które się w ogóle nie zakwalifikowała, czyli nie wyszła z grup eliminacyjnych - w 2010 i 2014 roku.

Jeżeli chodzi jednak o rywalizację klubową, to chociaż FC Barcelona po raz drugi z rzędu nie dała rady awansować z grupy Ligi Mistrzów, to dla samego Roberta Lewandowskiego jest to sytuacja nowa. Jemu coś takiego nie przytrafiło się od 11 lat!

Wówczas był jeszcze graczem Borussii Dortmund, do której trafił jako do swego pierwszego zagranicznego klubu z Lecha Poznań w 2010 roku. Bortmundzka drużyna była wtedy wiodącą siłę nie tylko w Niemczech, ale i Europie - dość powiedzieć, że w 2013 roku grała w finale Ligi Mistrzów. Zanim jednak do tego doszła, ugrzęzła w tych rozgrywkach.

W sezonie 2011/2012 Robert Lewandowski nie zdołał jej poprowadzić do wyjścia z grupy. Lepszy od niemieckiej drużyny okazał się nawet grecki Olympiakos Pireus, nie mówiąc o Arsenalu Londyn i Olympique Marsylia. Wtedy nie było jeszcze opcji przejścia po wyeliminowaniu z Ligi Mistrzów do Ligi Europy, ale nawet gdyby była, BVB by z niej nie skorzystała. Zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Wielkie chwile Roberta Lewandowskiego w światowym futbolu musiały dopiero nadejść, łącznie z triumfem w Lidze Mistrzów w 2020 roku. Od 2011 roku nigdy nie przydarzyło mu się, aby czy to z Borussią Dortmund, czy Bayernem Monachium nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów. Teraz stało się to w barwach FC Barcelona, więc krytykujące go media twierdzą, że jego kariera wróciła do punktu wyjścia.

FC Barcelona nie odpadła z pucharów, będzie grała dalej, ale już w Lidze Europy. Nie jest to awans, ale degradacja do mniej prestiżowego pucharu, w którym rok temu Katalończycy nie zdołali dojść do finału - zatrzymał ich Eintracht Frankfurt.

