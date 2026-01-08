Kariera Lewandowskiego mogła przejść rewolucję, wystarczyła jedna odpowiedź. "Roześmiałem się"

Gdy latem 2010 roku Robert Lewandowski opuścił Lecha Poznań i dołączył do Borussii Dortmund nikt nie mógł być pewien tego, że napastnik zostanie jedną z największych gwiazd światowego futbolu.

Oczywiście "Lewy" już wówczas miał na krajowym podwórku wyrobioną więcej niż solidną markę ale... historia pokazywała już wcześniej wielokrotnie, że na Zachodzie potrafiły przepaść nawet największe polskie talenty. Napastnik jednak miał to szczęście, że trafił pod skrzydła naprawdę wyśmienitego menedżera.

Mowa oczywiście o Jurgenie Kloppie, który pomógł "RL9" osiągnąć poziom jednego z najskuteczniejszych graczy Bundesligi, a sam piłkarz do dziś podkreśla, że praca pod okiem Niemca była dla niego wielkim przełomem. Drogi obu panów rozeszły się jednak w 2014 roku, kiedy to Lewandowski zdecydował się na dołączenie do wielkich rywali Borussii - ekipy Bayernu Monachium.

Klopp i Lewandowski znów w kooperacji? Trener wprost proponował transfer do Liverpoolu

W następnych latach jednak co jakiś czas powracały spekulacje o potencjalnym powrocie współpracy między oboma panami - wiele mówiło się o tym, że Klopp może spróbować ściągnąć Polaka do Liverpoolu, w którym wówczas - z wielkimi sukcesami - pracował. Pierwsze takie domniemania pojawiły się w zasadzie zaraz po tym, jak trener zameldował się na Anfield w 2015 roku.

Faktyczna i jak się zdaje najbardziej bezpośrednia propozycja z tym związana pojawiła się w 2017 roku, o czym Robert Lewandowski opowiedział dopiero po latach - w roku 2023, podczas wywiadu z "Bildem". Jak jednak przyznał... nie był pewien, czy potraktować ją poważnie.

"W 2017 roku podejmowaliśmy jako Bayern Liverpool F.C. w ramach Audi Cup w Monachium i porozmawialiśmy wtedy ze sobą. Klopp zapytał mnie: 'Nie chciałbyś dołączyć do Liverpoolu?'" - opisał zawodnik i jak sam przyznał... zbiło go to wówczas mocno z tropu.

Spojrzeliśmy na siebie, a potem się roześmiałem. Nie wiem, czy mówił do końca poważnie, ale wyjazd do Liverpoolu nigdy nie był w moich planach

Nie był to jedyny "angielski wątek" w spekulacjach dotyczących piłkarza - w 2010 roku, jak powszechnie wiadomo, istniała szansa na to, że dołączyłby on do Blackburn Rovers. W wspominanym już wywiadzie dla "Bilda" przypomniał on także, że znalazł się również i na celowniku Manchesteru United w czasach, gdy drużyną rządził sir Alex Ferguson. Ostatecznie jednak gdy Lewandowskiemu przyszło opuszczać Niemcy, to stało się to na rzecz hiszpańskiej La Ligi.

Klopp w FC Barcelona? Te spekulacje pobudziły wyobraźnię kibiców

Tutaj warto napomknąć jeszcze o jednym - w pewnej chwili role w pewien sposób się odwróciły i dużo mówiło się o tym, że to... Klopp mógłby dołączyć do "RL9", tym razem w FC Barcelona. Na początku 2024 roku szkoleniowiec ogłosił swoje rozstanie z Liverpoolem i szybko zaczęto go przypisywać do roli kogoś, kto powinien zastąpić Xaviego Hernandeza w roli sternika "Blaugrany". Ostatecznie postawiono na Hansiego Flicka, ale kto wie, jak wyglądałaby FCB gdyby to alternatywny, mimo wszystko raczej mało prawdopodobny w ogólnym rozrachunku scenariusz, stał się faktem...

