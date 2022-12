Sprawa ciągnie się od półtora miesiąca, a dokładnie od 8 listopada, gdy Barcelona grała z Osasuną . Polak jeszcze przed przerwą otrzymał czerwoną kartkę, w konsekwencji dwóch żółtych. Normalnie Lewandowski zostałby zdyskwalifikowany na jedno spotkanie, ale komisja dyscyplinarna uznała, że Polak schodząc z murawy wykonywał obraźliwe gesty do sędziego, za co otrzymał kolejne dwa spotkania zawieszenia .

Co dalej z zawieszeniem Roberta Lewandowskiego?

Jak jednak podaje "Mundo Deportivo", Barcelona zabezpieczyła się na wypadek, gdyby decyzja w piątek jednak nie zapadła. Gazeta pisze, że Katalończycy wysłali do Lozanny pismo, w którym proszą, by w razie braku decyzji czasowo zawiesić karę. A to by oznaczało, że Lewandowski miałby szansę zagrać w dwóch spotkaniach, w których na razie jest zawieszony.