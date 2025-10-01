Ekipa Bayernu Monachium w 2017 roku była wciąż nie do zdetronizowania w walce o mistrzostwo Niemiec - i taki stan rzeczy miał nie zmienić się jeszcze przez lata. "Die Roten", w zasadzie byli już przyzwyczajeni do sięgania po najwyższe laury na krajowym podwórku, natomiast niezmiennie ich wielką ambicją było przy tym zawojowanie po raz kolejny Ligi Mistrzów.

W sezonie 17/18 trafili do ciekawej grupy w Champions League wespół z Anderlechtem, Celtikiem i - co najistotniejsze - zespołem Paris Saint-Germain, który miał być ich najpoważniejszym rywalem w walce o prymat w tabeli.

Zdecydowany triumf PSG, a potem mocna odpowiedź Bayernu. Robert Lewandowski zachwycił swym zmysłem napastnika

Do pierwszego starcia obu gigantów doszło w końcówce września 2017 - i wówczas, na Parc des Princes, wyraźnie lepsi okazali się "Les Parisiens", którzy zwyciężyli 3:0 po golach Daniego Alvesa, Edinsona Cavaniego oraz Neymara (ten ostatni zapisał przy swym nazwisku także asystę).

"Gwiazda Południa" zaprezentowała jednak już zupełnie inne oblicze na własnym terenie, czyli Allianz Arenie. W początkach grudnia klub z Bawarii wziął swój wielki rewanż, a istotną cegiełkę dołożył tu Robert Lewandowski.

To właśnie "Lewy" otworzył wynik już w 8. minucie - zaczęło się od zgrania ze skrzydła ze strony Jamesa Rodrigueza na głowę Kingsleya Comana, który odbił futbolówkę w stronę Polaka. Ten w kapitalnym stylu zgasił podanie, odwrócił się i z bliska pokonał Alphonse'a Areolę. Na oklaski zasłużył też sposób, w jaki "RL9" zdołał uśpić czujność defensorów PSG.

Jeszcze przed przerwą kolejne trafienie dla FCB dołożył Corentin Tolisso i dopiero po zmianie stron goście zdołali odpowiedzieć bramką Kyliana Mbappe. Wszystko rozstrzygnęło się jednak w 69. minucie, kiedy Tolisso ustalił wynik na 3:1.

Niesamowita rywalizacja, Bayern i PSG szły łeb w łeb. Szalony wyścig w Lidze Mistrzów

Warto nadmienić, że w tamtej edycji LM Bayern i PSG zakończyły rozgrywki grupowe z taką samą liczbą punktów na koncie - było ich dokładnie 15. O tym, że "Les Parisiens" ostatecznie zajęli pierwszą lokatę w klasyfikacji decydował wspomniany gol Mbappe, bowiem kluczowy okazał się bilans bramek w meczach bezpośrednich między dwoma wielkimi firmami.

"Die Roten" w kampanii 17/18 skończyli swoją przygodę w Champions League na półfinale, w którym w dwumeczu lepszy od nich okazał się Real Madryt, czyli ekipa późniejszych triumfatorów. Robert Lewandowski w ogólnym rozrachunku zebrał wówczas w europejskich rozgrywkach pięć trafień.

