Kapitalny błysk Barcelony, a teraz taka wiadomość. Chodzi o Lewandowskiego

Portugalczyk kilka chwil po wejściu na boisku zbiegł z piłką ze skrzydła w stronę środka boiska i popisał się kapitalnym podaniem do brazylijskiego skrzydłowego, który trafił do siatki.

FC Barcelona. Robert Lewandowski króluje w statystyce goli na 1:0

Jak się okazuje, Raphinha - choć często poddawany jest krytyce - to jeden z najbardziej decydujących dla losów wielu spotkań piłkarz FC Barcelona . Pod względem "napoczynania" obrony rywala skuteczniejszy jest od niego tylko najskuteczniejszy strzelec "Dumy Katalonii" - Robert Lewandowski .

Sam Robert Lewandowski także był bliski tego, by w sobotnim starciu z Las Palmas trafić do siatki. Ba, zrobił to nawet w pierwszej połowie, ale jego radość przerwał arbiter, odgwizdując spalonego. Później kapitan reprezentacji Polski obił jeszcze poprzeczkę.