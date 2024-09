Kapitalne wieści dla reprezentacji Polski ws. Lewandowskiego. Nastąpiła kluczowa zmiana

36-latek w czasie swojej dotychczasowej kariery w barwach FC Barcelona miewał wzloty i upadki. Okresy gorsze i lepsze. Ten, gdy jego gwiazda lśniła najjaśniejszym blaskiem, zanotował tuż po swoim transferze z Bayernu Monachium . Wówczas, nie tylko regularnie trafiał do siatki (w 7 premierowych kolejkach La Liga strzelił 9 goli), ale przy tym imponował swoim atletyzmem oraz niezwykle szerokim wachlarzem prezentowanych zagrań, włączając w to piętki, dryblingi i prostopadłe podania.

Tak było aż do rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze, po których Robert Lewandowski wrócił odmieniony. W najgorszym tego słowa znaczeniu. Wyglądał znacznie słabiej pod względem fizycznym, rzadziej znajdował drogę do siatki, często nie mógł znaleźć swojego miejsca na boisku, zbyt głęboko cofając się po piłkę, co nie kończyło się najlepiej, a także - co zatrważające - miewał problemy techniczne. Nawet przy - wydawałoby się - podstawowych elementach piłkarskiego rzemiosła.