Kapitalne wieści dla Lewandowskiego i spółki, ale to nie wszystko. Walka z czasem, w tle mundial

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Po ostatnim weekendzie nastroje w FC Barcelona bez dwóch zdań się poprawiły - nie tylko dzięki triumfowi nad Levante, ale również i z powodu stopniowego powrotu do kadry meczowej graczy zmagających się ostatnio z kontuzjami. W tym drugim przypadku mowa m.in. o Gavim, który ma przed sobą jeszcze dodatkowy, wielki cel - chce zdążyć złapać jak najwyższą formę, by nie opuścić mundialu 2026.

Grupa piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych strojach cieszy się na murawie stadionu po zdobyciu gola, otoczona atmosferą wspólnej radości oraz kibicami w tle.
Gavi (pierwszy z lewej) wrócił do treningów z resztą kolegów z FC Barcelona. Przed nim również walka o wyjazd na mundialGrzegorz WajdaEast News

FC Barcelona w niedzielę powróciła na fotel lidera Primera Division, a to wszystko za sprawą, po pierwsze, porażki Realu Madryt z Osasuną i - po drugie - swego triumfu nad Levante 3:0.

W starciu tym 25 minut na murawie zaliczył Pedri, który wyleczył niedawny uraz mięśniowy, ale to nie koniec dobrych wieści w tym tonie. Niebawem znów powinniśmy oglądać w akcji również i Gaviego.

Gavi bliski powrotu do gry. Czy pełnia formy nadejdzie przed mundialem?

Jeszcze w piątek media obiegły wieści dotyczące powrotu pomocnika do treningów z resztą kolegów z "Barcy" - i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już w marcu futbolista powinien znowu zameldować się na murawie. 21-latkowi zależy jednak obecnie nie tylko na wsparciu "Blaugrany" w ostatnich miesiącach trwania sezonu 25/26.

Patrząc w szerszej perspektywie, silną motywacją pozostaje dla niego chęć wyjechania na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, USA oraz Meksyku. W hiszpańskiej kadrze spogląda się na to wszystko tymczasem z zdecydowaną przychylnością.

Jak opisał Alfred Martinez z "Diario Sport", selekcjoner reprezentacji, Luis de la Fuente, pozostaje w stałym kontakcie z Gavim, śledząc jego postępy oraz ogólne samopoczucie. Jeśli osiągane przez niego wyniki będą nastrajać pozytywnie, to nie zawaha się on przed wysłaniem mu powołania.

"Trener poczeka na niego do samego końca, jeśli uzna, że jest w stanie osiągnąć poziom wymagany do gry na kolejnych mistrzostwach świata" - orzekł Martinez, podkreślając ogólną sympatię szkoleniowca do gwiazdy "Dumy Katalonii" i poczucie swoistego długu do spłacenie względem Gaviego za jego dotychczasowe zasługi.

Kilka miesięcy do rozpoczęcia mundialu. Hiszpania pewna gry na MŚ od jesieni zeszłego roku

Mundial w Ameryce Północnej rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca. Hiszpania swój awans na turniej przypieczętowała w listopadzie, będąc triumfatorem grupy E strefy kwalifikacyjnej UEFA.

Oskar Pietuszewski po meczu z Rio Ave
Gavi
GaviAFP
Młody piłkarz w jasnozielonym stroju sportowym z logo sponsorów na stadionie podczas meczu, skupiony na grze, z włosami w odcieniu szarości.
GaviMaria Jose Segovia/DeFodi ImagesAFP
Młody piłkarz w jasnozielonej koszulce Barcelony, z krótkimi włosami, wskazuje ręką kierunek podczas meczu, tło zamazane z widownią stadionu.
GaviDAVID ALIAGAAFP
FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

