Kapitalne wieści dla Lewandowskiego i spółki, ale to nie wszystko. Walka z czasem, w tle mundial

FC Barcelona w niedzielę powróciła na fotel lidera Primera Division, a to wszystko za sprawą, po pierwsze, porażki Realu Madryt z Osasuną i - po drugie - swego triumfu nad Levante 3:0.

W starciu tym 25 minut na murawie zaliczył Pedri, który wyleczył niedawny uraz mięśniowy, ale to nie koniec dobrych wieści w tym tonie. Niebawem znów powinniśmy oglądać w akcji również i Gaviego.

Gavi bliski powrotu do gry. Czy pełnia formy nadejdzie przed mundialem?

Jeszcze w piątek media obiegły wieści dotyczące powrotu pomocnika do treningów z resztą kolegów z "Barcy" - i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już w marcu futbolista powinien znowu zameldować się na murawie. 21-latkowi zależy jednak obecnie nie tylko na wsparciu "Blaugrany" w ostatnich miesiącach trwania sezonu 25/26.

Patrząc w szerszej perspektywie, silną motywacją pozostaje dla niego chęć wyjechania na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, USA oraz Meksyku. W hiszpańskiej kadrze spogląda się na to wszystko tymczasem z zdecydowaną przychylnością.

Jak opisał Alfred Martinez z "Diario Sport", selekcjoner reprezentacji, Luis de la Fuente, pozostaje w stałym kontakcie z Gavim, śledząc jego postępy oraz ogólne samopoczucie. Jeśli osiągane przez niego wyniki będą nastrajać pozytywnie, to nie zawaha się on przed wysłaniem mu powołania.

"Trener poczeka na niego do samego końca, jeśli uzna, że jest w stanie osiągnąć poziom wymagany do gry na kolejnych mistrzostwach świata" - orzekł Martinez, podkreślając ogólną sympatię szkoleniowca do gwiazdy "Dumy Katalonii" i poczucie swoistego długu do spłacenie względem Gaviego za jego dotychczasowe zasługi.

Kilka miesięcy do rozpoczęcia mundialu. Hiszpania pewna gry na MŚ od jesieni zeszłego roku

Mundial w Ameryce Północnej rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca. Hiszpania swój awans na turniej przypieczętowała w listopadzie, będąc triumfatorem grupy E strefy kwalifikacyjnej UEFA.

Gavi AFP

Gavi Maria Jose Segovia/DeFodi Images AFP

Gavi DAVID ALIAGA AFP

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports