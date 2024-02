Kapitalna wiadomość dla Lewandowskiego. UEFA ogłosiła to tuż po meczu

W środę w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona tylko zremisowała na wyjeździe z SSC Napoli 1:1. Mimo to Robert Lewandowski miał powody do zadowolenia. Reprezentant Polski strzelił gola - podtrzymując kapitalną passę w rozgrywek La Liga - a później otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarze meczu. UEFA ogłosiła swoją decyzję tuż po zakończeniu spotkania. Co ciekawe, Robert Lewandowski został wyróżniony nie tylko za strzelonego gola, ale i pracę w defensywie.