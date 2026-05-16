Kane w pogoni za rekordem Lewandowskiego. Poruszenie w Niemczech, kosmiczne osiągnięcie

Robert Lewandowski odchodził z Bayernu Monachium w okolicznościach, które pewnie w jego głowie miały wyglądać nieco inaczej. Polak pożegnał się z klubem w dość napiętej atmosferze. Bayern nie chciał sprzedać Lewandowskiego, wiedząc ile daje drużynie pod względem sportowym.

Ostatecznie Barcelona zdołała dojść do porozumienia z Bayernem Monachium. 33-letni Lewandowski odszedł z ekipy z Bawarii za kwotę 45 milionów euro + około pięć milionów zapisanych w formie bonusów. Pierwszy sezon bez Lewandowskiego Bayern spełnił bez klasowego napastnika.

Wynik Lewandowskiego pobity. Kane z niewiarygodnym wynikiem

W klubie szybko stało się jasne, że takowy jest niezbędny. W związku z tym zainteresowano się Harrym Kane'em. Anglik przyszedł do Bayernu latem 2023 roku. Bayern zapłacił za niego kwotę zbliżoną do stu milionów euro. Kane od początku zapowiadał, że oprócz zdobywania trofeów, chce bić rekordy "Lewego".

Tym najgłośniejszym jest oczywiście wynik 41 strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. W tegorocznych rozgrywkach przez długi czas wydawało się, że Anglik realnie może o tym myśleć. W końcówce rozgrywek nie zagrał w trzech meczach i tym samym jego szanse realnie spadły.

W ostatnim meczu sezonu Kane spisał się jednak wybitnie. Kane w rywalizacji z FC Koeln ustrzelił hat-tricka, dobijając do wyniku 36 strzelonych goli w Bundeslidze. Jednocześnie były to dla Anglika 68, 69 i 70 udział przy strzelonych golach Bayernu Monachium w tym sezonie na wszystkich frontach.

Tym samym bardzo znacząco przebił najlepszy wynik Lewandowskiego w karierze. Ten bowiem zatrzymał się na 65 udziałach w sezonie 2019/2020. Łącznie Kane ma już 176 udziałów przy golach Bayernu. Taki wynik udało mu się osiągnąć w ledwie 146 spotkaniach. Średnia w przypadku Anglika jest minimalnie lepsza niż u "Lewego".

Robert Lewandowski opuścił Niemcy i przeniósł się do Barcelony jako rekordzista Bundesligi.

Robert Lewandowski za czasów gry w Bayernie Monachium pobił rekord Bundesligi w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie. Czy Harry Kane wkrótce przebije jego wynik?

