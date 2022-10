Kamery przyłapały Roberta Lewandowskiego... Znów to zrobił! [WIDEO]

Piotr Jawor Robert Lewandowski

Nie za głośno, dość nieśmiało, ale jednak! Robert Lewandowski znów został "przyłapany" podczas śpiewania hymnu Barcelony, co jeszcze bardziej przekonuje kibiców do Polaka. Okazję, by znów zdobyć ich serca, "Lewy" będzie miał w środę podczas meczu Ligi Mistrzów. Spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

