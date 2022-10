Kamera złapała "Lewego". To nagranie nie pozostawia wątpliwości!

Piotr Jawor Robert Lewandowski

Piłkarze FC Barcelona wyruszyli na wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Przed wejściem do samolotu klubowa kamera uchwyciła zachowanie Roberta Lewandowskiego, które nie pozostawia złudzeń, z kim Polak najmocniej trzyma się w szatni. Spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona we wtorek o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Ousmane Dembele / AFP