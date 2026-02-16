Już zapowiadają ws. Lewandowskiego, taka decyzja Flicka. Pozostały godziny

Przed katalońskimi derbami z Gironą trener Barcelony Hansi Flick zadeklarował nadchodzące zmiany w wyjściowym składzie. Media mają odmienne prognozy co do obsady wielu pozycji, a jedynie czterech piłkarzy uważa się za pewnych gry od pierwszej minuty. Nie jest jasna również obecność Roberta Lewandowskiego w startowej jedenastce. Co prognozują poszczególne hiszpańskie dzienniki?

Niezwykle rzadko FC Barcelona gra w poniedziałkowe wieczory, ale tak właśnie będzie dziś. "Duma Katalonii" przyjedzie na Estadi Montilivi, by rozegrać katalońskie derby z Gironą. Ma po swojej stronie presję wynikającą z walki o mistrzostwo Hiszpanii, musi wygrać, by zachować status quo sprzed tej kolejki, czyli jednopunktowe prowadzenie nad Realem Madryt.

- Myślę, że dokonamy też pewnych zmian. Zobaczymy, ilu, ale jakieś będą - powiedział odnośnie składu na niedzielnej konferencji prasowej Hansi Flick. Wiele o tym mówią grafiki krajowych mediów przewidujących jedenastkę. Dość powiedzieć, że łącząc prognozy czterech najważniejszych tamtejszych dzienników, "pewniakami" do miejsca są tylko czterej zawodnicy.

To Joan Garcia, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Niepewność dotyczy więc teoretycznie aż siedmiu pozycji. Tylko "Mundo Deportivo" nie widzi wśród wybrańców Alejandro Balde, wstawiając na lewą obronę Gerarda Martina. Z kolei "As" wyjątkowo zamiast Ronalda Araujo wybrał na pozycji stopera Erica Garcię. Hiszpan może grać w kilku obszarach boiska, "Sport" daje go na prawą stronę defensywy, a "Marca" do środka pola. Ta ostatnia madrycka gazeta jako jedyna nie widzi obecności Marca Bernala, zaś "As" - Daniego Olmo, za którego wstawiła wracającego do formy fizycznej Raphinhę.

Różnice zdań panują także co do dwóch miejsc w ataku. Prawoskrzydłowy Yamal może być spokojny, ale pozostali już nie do końca. Według dzienników ze stolicy oraz "Sportu" Robert Lewandowski otrzyma "nominację", ale już "Mundo Deportivo" stawia na pozycji nr 9 na Ferrana Torresa. "Marca" zaś typuje występ ich obu, Hiszpan powędrowałby na lewe skrzydło kosztem Fermina Lopeza.

"Blaugrana" wygrała ostatnie trzy mecze z Gironą, ale też w ostatnich pięciu spotkaniach żaden z zespołów nie utrzymał czystego konta. Możemy się więc spodziewać ciekawych 90 minut.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Gironą:

Joan Garcia - Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo - Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

